Slovensko bude musieť vrátiť tri milióny eur z prostriedkov, ktoré získalo z Európskeho mierového nástroja za vojenskú techniku darovanú Ukrajine predchádzajúcimi vládami. Kým minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vysvetľuje, že preplácaná hodnota techniky klesla plošne pre viaceré štáty, opozícia tvrdí, že za stratou peňazí stojí neschopnosť súčasnej vlády vyjednávať na európskej úrovni.
Informácie o vracaní finančných prostriedkov odzneli v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Dôvodom vrátenia troch miliónov eur má byť fakt, že Slovensko už dostalo viac peňazí, ako v skutočnosti malo. Preplatená časť hodnoty darovanej techniky sa totiž postupom rokov znižovala.
Kaliňák: Netýka sa to len Slovenska
Minister obrany Robert Kaliňák v diskusii reagoval, že zníženie objemu finančných tranží nie je len slovenským špecifikom, ale týka sa aj iných štátov.
„Nie sme to len my, ale sú to aj ostatné krajiny, ako napr. Poľsko a mnohé ďalšie, ktoré tam v tom majú miliardy, čiže nie je to o zlom alebo dobrom Ficovi, ako by ste radi naznačili, nie je to vôbec, samozrejme, pravda,“
vyhlásil šéf rezortu obrany. Kaliňák si myslí, že všetky dotknuté krajiny s tým budú nespokojné, no Európska komisia už tieto peniaze použila inak.
Opozícia kritizuje stratu diplomatickej sily
Nezaradená opozičná poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková poukázala na to, že aktuálna vláda nemá s európskymi inštitúciami dobré vzťahy, a preto nedokáže nič vyrokovať. Vzniknutú situáciu označila za ukážkový príklad škodenia politiky zameranej na všetky štyri svetové strany.
Podľa nej je tento prístup z časti možno úspešný doma vo voľbách, ale vo výsledku spôsobuje štátu problémy. Tvrdí, že hoci má Slovensko objektívne správne argumenty – keďže patrilo medzi prvé a najviac pomáhajúce štáty – jeho diplomatická sila nie je pre kroky vlády dostatočná na to, aby občania neprišli o peniaze.
Sporný predaj systémov KUB
Témou diskusie bol aj predaj protivzdušných systémov KUB, ktoré ministerstvo obrany odpredalo súkromnej firme. Kaliňák poukázal na to, že tieto zbraňové systémy boli nefunkčné, a argumentoval tým, že nikto na Slovensku ani nepožiadal o vývoznú licenciu na tento typ techniky.
Bittó Cigániková v tejto súvislosti uviedla, že nemá žiadne pochybnosti o tom, že predaný vojenský materiál bol nepotrebný. Zaujíma ju však to, či Slovensko takýmto predajom neprišlo o peniaze.