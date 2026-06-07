Pátranie po 56-ročnom mužovi, ktorý sa v sobotu (6. 6.) vybral na jazdu na štvorkolke, sa skončilo tragicky. Jeho telo bez známok života našla rodina na druhý deň v lesnom poraste pri obci Slovinky. Presné okolnosti smrteľnej nehody momentálne vyšetruje polícia.
Policajné hliadky boli privolané do katastra obce Slovinky, konkrétne do lokality Tatarkov kríž. Podľa doterajších zistení muž odišiel na štvorkolke ešte počas včerajšieho dňa. Keďže sa dlhší čas nevracal domov, jeho rodina po ňom začala pátrať.
Muža nakoniec našli ležať pri štvorkolke na lesnej ceste. Z doposiaľ presne nezistených príčin mal počas jazdy naraziť do prekážky nachádzajúcej sa na vozovke. Na mieste tragédie zasahovali policajti, kriminalistický technik aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru.
Privolaný obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy. Tá definitívne určí presnú príčinu smrti, ako aj to, či nebohý nebol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krompachoch už vo veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Polícia v nadväznosti na túto tragickú udalosť vydala dôrazné varovanie:
„Apelujeme na všetkých vodičov štvorkoliek a ďalších terénnych vozidiel, aby pri jazde v lesnom a náročnom teréne dbali na zvýšenú opatrnosť, prispôsobili jazdu podmienkam a používali ochranné prvky, ktoré môžu v kritických situáciách pomôcť zachrániť život.“