Na stavbe prešovskej nemocnice sa opäť pracuje a intenzita prác by sa mala v najbližšom období zvýšiť. Kým minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyčísľuje celkové náklady na budovu na stovky miliónov eur a vysvetľuje prestoje preverením kvality betónu, opozícia upozorňuje na možné problémy s chýbajúcim environmentálnym posúdením a spochybňuje odhadované sumy za medicínske vybavenie.
Čo je dôležité
- Obnovenie prác: Výstavba pokračuje, bývalí zhotovitelia si predtým odoberali vzorky betónu pre podozrenia z jeho nízkej kvality.
- Náklady na stavbu: Samotná budova vyjde približne na 600 miliónov eur, z toho 60 miliónov bude stáť utajovaná vojenská časť.
- Výhrady opozície: Projektu chýba posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Poslankyňa Jana Bittó Cigániková to považuje za legislatívne riziko.
Nekvalitný betón a stámiliónové náklady
O aktuálnom stave projektu informoval šéf rezortu obrany Robert Kaliňák v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
„Práce pokračujú, tá intenzita začne narastať od budúceho týždňa, ale vlastne už sa funguje. My sme museli umožniť ešte starým zhotoviteľom vybrať si vzorky, aby sa vedeli brániť voči našim zisteniam o tom, že ten betón bol nekvalitný, ale už sa funguje,“
vyhlásil minister. Hoci presnú finálnu sumu celého projektu jasne neuviedol, samotná stavba by mala podľa neho vyjsť na približne 600 miliónov eur. Z tejto sumy má nadzemná časť stáť asi 540 miliónov eur a podzemná utajovaná vojenská časť okolo 60 miliónov eur. Vybavenie nemocnice by sa malo vysúťažiť za 100 až 120 miliónov eur, pričom len medicínska časť by z toho mala ukrojiť 90 miliónov.
Spor o chýbajúcu EIA a civilných pacientov
Opozičná nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková v diskusii poukázala na to, že projekt nemá platné posudzovanie vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), čo môže Slovensku priniesť problémy. Rozporuje argument ministerstva, že posúdenie nie je potrebné z dôvodu vojenského využitia objektu.
Podľa nej zákon hovorí, že posudzovanie EIA nie je nutné len vtedy, ak stavba slúži výhradne na obranu. Upozorňuje, že v tomto prípade to neplatí, keďže nemocnicu budú navštevovať civilisti a pracovať v nej civilní lekári. Tento zmiešaný model však považuje za správny, inak by podľa nej zariadenie neprežilo.
Poslankyňa zároveň dodala, že samotný fakt, že nemocnicu stavia rezort obrany, nevníma ako problém. Spochybňuje však zverejnené odhady – zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je podľa nej nereálne.