Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling označil referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, za „drahý prieskum verejnej mienky“ - sám sa na ňom však plánuje zúčastniť. Do budúcoročných parlamentných volieb chce ísť SaS samostatne a na jeseň predstaviť program reštartu pre Slovensko. Ak by si mal vyberať medzi lídrami, dal by prednosť Igorovi Matovičovi pred predsedom Maďarskej aliancie Lászlóom Gubíkom. Gröhling to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na televízii Joj 24.
Čo je dôležité
- Gröhling vníma referendum Demokratov ako „drahý prieskum verejnej mienky“; zúčastní sa ho, ale do kampane nepôjde.
- SaS chce ísť do budúcoročných parlamentných volieb samostatne; na jeseň predstaví program reštartu pre Slovensko.
- Medzi maďarskými stranami považuje za partnera skôr Maďarské fórum než Maďarskú alianciu.
- Z dvojice Matovič – Gubík by uprednostnil Matoviča, hoci ho nepovažuje za „vysnívaného partnera“.
- V programe presadzuje 19-percentnú rovnú daň, zrušenie transakčnej dane a 12 plnohodnotných dôchodkov.
Referendum je preňho „drahý prieskum verejnej mienky“
K referendu iniciovanému Demokratmi sa Gröhling stavia rezervovane.
„Budem zdržanlivý, pretože si myslím, že referendum je veľmi drahý prieskum verejnej mienky,“
skonštatoval predseda SaS. Referendum bude podľa neho stáť štát viac než prípadná doživotná renta premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorej sa týka jedna z referendových otázok. Na hlasovaní sa plánuje zúčastniť, do referendovej kampane sa však nezapojí.
Do volieb pôjde SaS samostatne, program predstaví na jeseň
Do budúcoročných parlamentných volieb chce SaS vstúpiť samostatne, s jasnou a čitateľnou ponukou pre obyvateľov; o možnom spájaní zatiaľ hovoriť nechce. Kompletný program reštartu pre Slovensko – s konkrétnymi opatreniami, návrhmi a číslami – plánuje strana predstaviť na jeseň a osloviť ním aj nerozhodnutých či váhavých voličov. Už čoskoro chce spustiť „radar proti zdražovaniu“, ktorým chce poukázať na to, kde sa podľa nej „rozkrádajú peniaze“ a kde by sa dalo ušetriť.
Do tohtoročných jesenných komunálnych volieb ide SaS aj v spolupráci s opozičnými stranami vrátane mimoparlamentných Demokratov. Prípadný neúspech v niektorých regiónoch by nepovažoval za pohorenie, ale skôr za poučenie pred parlamentnými voľbami – teda za pohľad na to, kde sa urobili chyby.
Personálie: atmosféra po odchode Bittó Cigánikovej
Atmosféru v strane po odchode Jany Bittó Cigánikovej označil Gröhling za „výrazne pracovnú, kľudnejšiu a upokojenú“. Spolupráca s Luciou Ďuriš Nicholsonovou bude podľa neho pokračovať, o jej prípadnom mieste na kandidátnej listine však zatiaľ neuvažuje. Na kandidátke si vie predstaviť aj bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana.
Maďarských voličov chce osloviť cez Maďarské fórum
Osloviť chce aj maďarských voličov. Za partnera považuje skôr Maďarské fórum, s ktorým spolupracuje, zatiaľ čo voči Maďarskej aliancii je kritický. Ak by si musel vybrať, pred jej predsedom Lászlóom Gubíkom by dal radšej prednosť Matovičovi – hoci ho nepovažuje za „vysnívaného partnera“. Dôvod na stretnutie s Gubíkom nevidí.
Ekonomika, dôchodky a kritika vlády
Pri téme dôchodkov by Gröhling preferoval skôr 12 plnohodnotných dôchodkov. Za dôležité považuje naštartovanie ekonomiky, zrušenie transakčnej dane a zavedenie rovnej dane na úrovni 19 percent. V politike stimulov a dotácií pre zahraničné firmy by nechcel radikálne pokračovať; investorov síce podľa neho treba, podporiť by však chcel najmä rodinné, malé a stredné firmy a živnostníkov.
Pri rozširovaní Európskej únie je za to, aby každá krajina pred vstupom splnila stanovené podmienky a kritériá. Ak by prezident Peter Pellegrini vymenoval Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov, bola by to podľa Gröhlinga „diplomatická hanba prezidenta“. Vládu zároveň podľa vlastných slov „nebude chváliť za nič“.
Gröhlingove vyjadrenia tak vykresľujú SaS, ktorá sa po vnútorných zmenách pripravuje na samostatný vstup do parlamentných volieb s programom postaveným na ekonomike a daniach, pričom v komunálnych voľbách aj smerom k maďarskej menšine ráta s vybranými partnermi naprieč opozíciou.