Spoločnosť OpenAI pripravuje pred svojím očakávaným vstupom na burzu doteraz najrozsiahlejšiu transformáciu svojho populárneho chatbota ChatGPT. Podľa informácií britského denníka Financial Times (FT) sa má zmeniť na komplexnú superaplikáciu, čo má firme pomôcť v boji s konkurenciou a zamerať sa na lukratívnu firemnú klientelu.
O plánoch technologickej spoločnosti informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. Súčasťou vynoveného chatbota by sa po novom mali stať pokročilé nástroje na programovanie či špecializovaní AI agenti.
Cieľom tejto transformácie je výrazne podporiť tržby OpenAI ešte pred samotným vstupom na burzu. Ako uvádza denník FT odvolávajúci sa na viac než desiatku súčasných a bývalých zamestnancov, zmeny sú súčasťou širšej vnútornej reorganizácie.
Súboj o firemných zákazníkov
Spoločnosť v rámci nej presúva svoje zdroje s jasným zámerom – zamerať sa primárne na lukratívnych firemných zákazníkov. Tento krok má zároveň zvýšiť jej konkurencieschopnosť voči aktuálne najväčšiemu rivalovi na poli umelej inteligencie, ktorým je americká spoločnosť Anthropic.