Nočná jazda centrom Bratislavy sa pre dvojicu mladíkov skončila pokutou. V noci zo soboty (6. 6.) na nedeľu sa po Špitálskej ulici vozili na gauči, ktorý mali položený na elektrických kolobežkách. Kurióznu situáciu vyriešila polícia priamo na mieste.
Netradičný incident sa odohral v bezprostrednej blízkosti bratislavského krajského policajného riaditeľstva. Muži vo veku 22 a 23 rokov sa po ceste presúvali na nevšednom podomácky upravenom vozidle. O prípade informovala polícia na sociálnej sieti.
„Keďže takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu. Mladíci museli tento dopravný prostriedok rozobrať a, samozrejme, ďalšia jazda im bola zakázaná,“
poukázala k zásahu bratislavská polícia.