V noci na nedeľu (7. 6.) došlo na Panónskej ceste v Bratislave k vážnej dopravnej nehode. Len 32-ročný vodič vozidla značky BMW tam vo vysokej rýchlosti zišiel z cesty a narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Auto po náraze začalo horieť a lekárske vyšetrenia neskôr odhalili, že šofér bol pod vplyvom alkoholu aj drog.
Bratislavskí dopravní policajti boli k nehode vyslaní krátko pred 01.30 h. Podľa doterajších informácií vodič z doposiaľ presne nezistených príčin nezvládol riadenie a vo vysokej rýchlosti zišiel mimo vozovky, kde narazil do stĺpu verejného osvetlenia. Vozidlo po silnom náraze zachvátili plamene, ktoré museli zlikvidovať privolaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru.
Policajti muža na mieste podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu. Prístroj nameral hodnotu 0,91 mg/l, čo predstavuje takmer 1,9 promile. Nakoľko šofér utrpel v dôsledku nehody viaceré zranenia, záchranári ho previezli do jednej z nemocníc. Tam bolo zistené, že muž šoféroval aj pod vplyvom omamných a psychotropných látok.
Pri incidente našťastie nedošlo k zraneniu iných osôb. Vyšetrovaním presných príčin, ako aj všetkých okolností tejto dopravnej nehody sa v súčasnosti zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu. Polícia v nadväznosti na tento závažný prípad vydala dôrazné varovanie:
„Opätovne apelujeme a vyzývame vodičov, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok. Buďte na cestách voči sebe ako aj ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky pred alebo počas jazdy za žiadnych okolností nepožívajte!“