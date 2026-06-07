Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok 9. júna vrátia do lavíc na tretí rokovací týždeň 52. schôdze. Čaká ich nabitý program, ktorému dominujú opozičné pokusy o odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Okrem toho budú zákonodarcovia rokovať o štátnom záverečnom účte, vetovaných zákonoch i návrhoch koalície na predĺženie volebných období.
Čo je dôležité
- Odvolávanie: Mimoriadna schôdza k odvolaniu Tomáša Druckera (Hlas-SD) sa začne v utorok o 8.30 h, schôdza k Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) bude nasledovať od 13.15 h.
- Verejné financie: Minister financií predstaví záverečný účet za rok 2025 so schodkom 6,086 miliardy eur, čo predstavuje 4,45 % HDP.
- Zmeny vo voľbách: Koaličné strany navrhujú predĺženie volebných období zo štyroch na päť rokov a zmenu spôsobu hlasovania zo zahraničia.
Zdravotníctvo, rozpočet a vetované zákony
Riadne rokovanie sa má v utorok začať návrhmi z dielne rezortu zdravotníctva. V prvom čítaní je napríklad novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť ich dostupnosť. Následne má minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predstaviť návrh štátneho záverečného účtu za rok 2025. Verejné financie podľa dokumentu hospodárili s lepším výsledkom oproti plánu, keďže schválený rozpočet pôvodne predpokladal deficitné hospodárenie na úrovni 4,72 % HDP.
V parlamente sa nahromadili aj doteraz nevybavené legislatívne návrhy. Neprerokovaná zostáva novela o Environmentálnom fonde z októbra 2025. Poslanci sa ešte nedostali ani k zákonom, ktoré vrátil prezident Peter Pellegrini – ide o takzvané covidové amnestie a novelu zákona o hazardných hrách z vlaňajška, a tiež o novelu zákona o potravinách, ktorú vetoval v máji tohto roka.
Koalícia rieši dĺžku mandátov, opozícia rokovací poriadok
Výraznú časť programu tvoria poslanecké iniciatívy. Strana Hlas-SD predložila návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. V rámci tohto návrhu chce presadiť aj možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendom. Koaličná SNS navrhuje taktiež päťročné funkčné obdobie, no okrem samospráv ho chce predĺžiť aj pre samotnú NR SR. Strana Smer-SD prichádza s volebnou novelou, ktorá by zaviedla hlasovanie v zahraničí výlučne na zastupiteľských úradoch namiesto pošty, pričom túto možnosť by rozšírila aj na prezidentské voľby.
S vlastnými legislatívnymi návrhmi prichádza aj opozícia. Strany PS a SaS navrhujú novely rokovacieho poriadku, ktorými chcú zmeniť postup pri vykazovaní poslancov zo sály a sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie či takzvané prílepky. KDH žiada, aby špecialisti pre dospelých mohli ošetrovať aj deti od 15 rokov a hnutie Slovensko navrhuje úpravu kvóra potrebného na platnosť výsledkov referenda.
Záverečné správy o stave štátu
Na programe schôdze je taktiež mimoriadna správa verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorá sa venuje poplatkom v zdravotníctve. Rokovací blok uzavrú ďalšie návrhy uznesení a výročné správy štátnych orgánov, medzi ktorými figuruje správa o činnosti prokuratúry za rok 2024 a správy Úradu na ochranu oznamovateľov za roky 2024 a 2025.