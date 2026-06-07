V Kosove sa v nedeľu konajú v poradí už tretie predčasné parlamentné voľby za uplynulých 18 mesiacov. Obyvatelia balkánskej krajiny rozhodujú o novom zložení zákonodarného zboru po tom, čo poslanci nedokázali v ústavnej lehote zvoliť novú hlavu štátu. Favoritom hlasovania je opäť vládna strana premiéra Albina Kurtiho, no pre prekonanie hlbokej politickej krízy bude musieť hľadať kompromis s opozíciou.
Volebné miestnosti pre predčasné parlamentné voľby sa otvorili o 07.00 h SELČ a voliči môžu svoj hlas odovzdať do 19.00 h SELČ. O udalosti informuje TASR na základe správ agentúry Reuters a stanice ABC News.
Kosovská volebná komisia uviedla, že o kreslá v 120-člennom parlamente sa uchádza viac ako 900 kandidátov zo 17 strán a troch koaličných zoskupení. Súčasné hlasovanie vyhlásila úradujúca prezidentka Albuleny Haxhiuová.
Kurtiho Sebaurčenie opäť favoritom bez väčšiny
Hoci sa v uplynulej dobe neuskutočnili žiadne prieskumy verejnej mienky, analytici predpokladajú ďalšie víťazstvo stredoľavicovej strany Sebaurčenie (Vetëvendosje) premiéra Albina Kurtiho. Na zabezpečenie dvojtretinovej väčšiny potrebnej na zvolenie novej hlavy štátu však bude musieť strana dosiahnuť kompromis s opozičnými stranami.
Napriek tomu, že v oboch minuloročných parlamentných voľbách zvíťazila práve Kurtiho strana, v zákonodarnom zbore doteraz nemala väčšinu. Premiér nedokázal nájsť konsenzus s opozíciou pri hľadaní spoločného kandidáta na prezidenta. Opozícia navyše dlhodobo obviňuje Kurtiho z autoritatívneho prístupu a snahy o koncentráciu moci.
Čo viedlo k rozpusteniu parlamentu?
Politický pat vyvrcholil po tom, čo sa bývalej prezidentke Vjose Osmaniovej skončil mandát 4. apríla. Proces sprevádzali zložité ústavné kroky:
- 6. marca: Bývalá prezidentka Vjosa Osmaniová dekrétom rozpustila parlament a vyhlásila predčasné voľby po tom, čo poslanci nedokázali zvoliť jej nástupcu. Svoj krok odôvodnila článkom 86 ústavy, podľa ktorého má byť nová hlava štátu zvolená najneskôr 30 dní pred koncom jej mandátu.
- Zásah ústavného súdu: Strana Sebaurčenie dekrét napadla na ústavnom súde. Ten rozhodol, že parlament sa môže pokúšať zvoliť prezidenta až do 28. apríla.
- Automatické rozpustenie: Po márnom uplynutí tohto termínu bol parlament automaticky rozpustený a ústava nariadila konanie predčasných volieb do 45 dní.
Kontext: Kosovo na medzinárodnej scéne
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť tohto srbského územia obývaného prevažne kosovskými Albáncami neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie. Kosovo je preto v súčasnosti jediným západobalkánskym štátom, ktorý nemá štatút kandidátskej krajiny EÚ.