Pri sobotňajšom dronovom útoku na trh v štáte Severný Kordofán v Sudáne zahynulo 11 civilistov a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Uviedla to ľudskoprávna skupina Emergency Lawyers s tým, že počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Útok je súčasťou čoraz výraznejšej dronovej vojny, ktorá si v Sudáne za uplynulé mesiace vyžiadala stovky civilných obetí.
Čo je dôležité
- Pri sobotňajšom dronovom útoku na trh zahynulo 11 civilistov a desiatky sa zranili; počet obetí môže ešte stúpnuť.
- K útoku sa neprihlásila ani jedna strana konfliktu a skupina Emergency Lawyers neuviedla, kto zaň nesie zodpovednosť.
- Len za uplynulý týždeň zahynulo pri dvoch dronových útokoch v Západnom a Severnom Kordofáne takmer 70 ľudí.
- Podľa OSN si dronové útoky v Sudáne od januára do apríla vyžiadali najmenej 880 civilných obetí.
Zasiahnutý trh aj čerpacia stanica v El-Obeide
K útoku došlo na trhu v meste Abú Zaíma v štáte Severný Kordofán, ktoré kontrolujú polovojenské sily. Ľudskoprávna skupina Emergency Lawyers tvrdí, že počet obetí sa môže zvýšiť, neuviedla však, kto je za útok zodpovedný. Podľa skupiny došlo k podobným dronovým útokom v neďalekých dedinách a na civilné vozidlá aj v piatok.
Dvaja svedkovia agentúre AFP povedali, že ďalší dron neskôr v sobotu zasiahol čerpaciu stanicu v hlavnom meste Severného Kordofánu El-Obeid, ktoré už niekoľko mesiacov obkľučujú polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF). V tamojšej nemocnici podľa zdroja z oblasti zdravotníctva prijali štyroch zranených civilistov.
Uplynulý týždeň zahynulo takmer 70 ľudí pri dvoch útokoch dronmi v Západnom a Severnom Kordofáne.
Dronová vojna naberá na intenzite
AFP konštatuje, že dronová vojna sa stala čoraz výraznejšou súčasťou konfliktu v Sudáne. Podľa OSN zahynulo pri útokoch dronmi v Sudáne od januára do apríla najmenej 880 civilistov.
Kontext: boje o Kordofán po páde al-Fáširu
K zintenzívneniu bojov v Kordofáne a Modrom Níle došlo po tom, čo RSF v októbri 2025 po 18 mesiacoch obliehania obsadili mesto al-Fášir. Odvtedy utieklo z frontových oblastí vrátane al-Fáširu a častí Kordofánu a Modrého Nílu viac než 300 000 ľudí.
Kordofán – bohatý na ropu a úrodnú pôdu – má strategický význam, pretože spája bašty RSF v susednom regióne Dárfúr s východom krajiny, ktorý je pod kontrolou armády. Tento región je do veľkej miery sporný medzi armádou a RSF.
Vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí na životoch, vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov ľudí a podľa OSN spôsobila najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Sobotňajší útok na trh tak rozširuje rad dronových úderov, ktoré v posledných mesiacoch zasiahli civilné ciele naprieč regiónom Kordofán.