Severná Kórea opäť rázne zabuchla dvere akýmkoľvek úvahám o vzdaní sa jadrových zbraní. Vplyvná Kim Jo-čong, sestra vodcu Kim Čong-una, len deň pred očakávaným príchodom čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga vyhlásila jadrový status krajiny za „absolútne nezvratnú červenú líniu", ktorú Pchjongjang nebude pred nikým obhajovať ani o nej diskutovať.
„Nezvratná červená línia": Pchjongjang nepripúšťa kompromis
Podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA, na ktorú sa odvolala juhokórejská agentúra Jonhap, Kim Jo-čong v nedeľu nenechala nikoho na pochybách o postoji režimu. Jadrový arzenál podľa nej nie je predmetom rokovaní, ale hotovou skutočnosťou.
„Náš status jadrovej mocnosti je absolútne nezvratná červená línia a nepopierateľná realita, či to niekto uznáva alebo nie."
Sestra severokórejského vodcu vo vyhlásení zopakovala aj zaužívané odôvodnenie KĽDR pre ďalšie posilňovanie armády – odvolala sa na pretrvávajúce vojenské hrozby zo strany „nepriateľských krajín".
Zakázaný program, ktorý je v ústave
Agentúra AFP pripomína, že Pchjongjang si dlhodobo nárokuje právo na vývoj jadrových zbraní aj balistických rakiet, hoci ide o programy zakázané sankciami Bezpečnostnej rady OSN. Kľúčové fakty o jadrovom statuse krajiny:
- Svoj jadrový status zakotvila KĽDR priamo do ústavy v roku 2023.
- Programy jadrových zbraní aj balistických rakiet sú v rozpore so sankciami OSN.
- Severná Kórea patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a čelí rozsiahlym medzinárodným sankciám.
Vzácna návšteva z Pekingu
Vyhlásenie zaznelo zámerne tesne pred plánovaným príchodom čínskeho lídra. Si Ťin-pching má do Severnej Kórey pricestovať v pondelok, pričom Peking zostáva pre Pchjongjang životne dôležitým spojencom.
- Čína je kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre KĽDR.
- Návštevy čínskych prezidentov v Severnej Kórei sú napriek úzkym vzťahom zriedkavé.
- Si Ťin-pching naposledy navštívil Pchjongjang v roku 2019.
Spor o „denuklearizáciu": Kim hovorí o klamstvách
Do napätej situácie zasiahli aj Spojené štáty. Hovorca amerického ministerstva obrany v piatok uviedol, že prezident Donald Trump a Si Ťin-pching počas májového stretnutia v Pekingu potvrdili spoločný cieľ denuklearizácie KĽDR. Kim Jo-čong však toto tvrdenie ostro odmietla a obvinila Washington zo šírenia klamstiev. Zároveň naznačila, že Pchjongjang dostal informácie o priebehu rokovaní medzi Trumpom a Sim priamo od Pekingu.
Načasovanie tvrdých slov tesne pred summitom nie je náhodné: Pchjongjang signalizuje, že do rokovaní so svojím najmocnejším spojencom vstupuje z pozície sebavedomej jadrovej mocnosti, nie ako predmet vyjednávania o odzbrojení. Pre Peking aj Washington tak vyhlásenie Kim Jo-čong znamená jasný odkaz – kým bude Severná Kórea vnímať okolitý svet ako hrozbu, otázka denuklearizácie zostane mimo stola.