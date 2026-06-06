Nespokojnosť nemeckej verejnosti s pôsobením spolkového kancelára Friedricha Merza a jeho vládnej koalície zloženej z CDU/CSU a SPD dosiahla historické maximum. Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu INSA pre denník Bild zverejneného v sobotu 6. júna 2026 vyjadruje negatívny postoj k práci lídra vlády takmer 80 percent obyvateľov. Odborníci varujú, že takáto bezprecedentná strata dôvery už v úvode funkčného obdobia predstavuje pre nový kabinet vážne riziko a môže ho odsúdiť na neúspech.
Historický prepad popularity kancelára
Nové dáta z prieskumu verejnej mienky odhaľujú bezprecedentný prepad dôvery v lídra nemeckej spolkovej vlády.
- Nespokojnosť verejnosti s pôsobením nemeckého kancelára Friedricha Merza dosiahla historické maximum.
- S jeho prácou nie je spokojných 77 percent občanov.
- Tento údaj predstavuje nárast nespokojnosti o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s koncom apríla 2026.
- Iba 15 percent respondentov uviedlo, že sú spokojní s Merzovým výkonom, čo predstavuje doteraz najnižšiu zaznamenanú hodnotu.
- Oproti koncu apríla 2026 sa podiel spokojných občanov znížil o štyri percentuálne body.
- Ďalších osem percent opýtaných respondentov nevedelo na otázku odpovedať alebo sa vôbec nevyjadrilo.
Kríza dôvery v koalíciu CDU/CSU a SPD
Kritický postoj voličov sa neobmedzuje len na osobu kancelára, ale zasahuje celú vládnucu koalíciu, pričom kabinet stráca podporu aj vo vlastných radoch.
- Prieskum inštitútu INSA sa uskutočnil 4. a 5. júna 2026 na vzorke 1005 respondentov.
- Dáta zistili rastúcu nespokojnosť s Friedrichom Merzom a jeho kabinetom aj priamo medzi voličmi koaličných strán.
- S fungovaním celej vládnucej koalície zloženej z konzervatívnych strán CDU a CSU a sociálnych demokratov (SPD) je spokojných iba 16 percent respondentov.
- Až 78 percent občanov hodnotí výkon tejto vládnej koalície negatívne.
„Vláda, ktorá si nezíska podporu ani vlastných voličov, je odsúdená na neúspech. Úroveň nespokojnosti ďaleko presahuje to, čo by sa bežne očakávalo v tejto fáze funkčného obdobia novej spolkovej vlády.“
K aktuálnym číslam sa takto vyjadril riaditeľ inštitútu INSA Hermann Binkert.
Výsledky prieskumu INSA zo 6. júna 2026 sú pre novú nemeckú koalíciu katastrofálne. Extrémne nízka podpora na úrovni 15, respektíve 16 percent, kombinovaná s masívnou nespokojnosťou vlastných voličov, výrazne oslabuje politickú legitimitu a akcieschopnosť kabinetu Friedricha Merza. Takáto masívna strata politického kapitálu už v tejto fáze funkčného obdobia de facto paralyzuje prijímanie nepopulárnych, no nevyhnutných ekonomických a spoločenských reforiem. Ak kancelár nenájde spôsob, ako rýchlo zastaviť tento voľný pád a preukázať líderské schopnosti, vnútorné napätie v samotnej koalícii i vnútri CDU/CSU a SPD nevyhnutne narastie, čo môže skomplikovať celkové vládnutie v najväčšej európskej ekonomike.