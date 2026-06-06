Americký vizionár a podnikateľ Elon Musk mieri k historickému finančnému míľniku, ktorým je prekonanie hranice jedného bilióna dolárov. Zatiaľ čo aktuálne bohatstvo čerpá predovšetkým zo svojej automobilky Tesla, raketový skok na pozíciu prvého bilionára v dejinách mu má zabezpečiť blížiaci sa vstup vesmírnej spoločnosti SpaceX na burzu. Jeho osobný majetok tak v júni 2026 zrejme prekoná ekonomický výkon drvivej väčšiny štátov sveta.
Z Tesly a SpaceX vzniká biliónové impérium
Predpokladaný nárast majetku amerického miliardára súvisí s jeho kľúčovými technologickými spoločnosťami a ich trhovou hodnotou.
- Americký podnikateľ Elon Musk smeruje k tomu, že sa stane prvým človekom na svete s majetkom v hodnote viac ako bilión USD (859,13 miliardy eur).
- Musk už v postavení šéfa automobilky Tesla vlastní akcie a opcie v hodnote 273 miliárd USD.
- Ak primárna ponuka akcií (IPO) spoločnosti SpaceX, plánovaná na týždeň po 8. júni 2026, prebehne podľa plánu, Muskov majetok by mohol stúpnuť o ďalších 841 miliárd USD.
- Musk bude vlastniť takmer polovicu akcií SpaceX, ktorých celková hodnota by v IPO mala dosiahnuť 1,77 bilióna USD.
- Celkovo by tak Musk mal vlastniť akcie za 1,1 bilióna USD.
V dejinách podnikania ešte nikto takýto majetok nenadobudol.
Bohatší než celé štáty a technologickí rivali
Koncentrácia Muskovho bohatstva je po započítaní očakávanej hodnoty SpaceX bezprecedentná aj v globálnom makroekonomickom meradle.
- Podľa údajov Medzinárodného menového fondu má hrubý domáci produkt (HDP) v sume nad 1,1 bilióna USD iba 20 krajín na svete.
- Menší HDP ako očakávaný Muskov majetok má napríklad Taiwan (977 miliárd USD), Írsko (779 miliárd USD), Švédsko (760 miliárd USD) či Singapur (660 miliárd USD).
- HDP Muskovej rodnej Južnej Afriky je iba 480 miliárd USD.
- Za predpokladanou hodnotou Muskovho majetku po IPO spoločnosti SpaceX zaostáva dokonca aj súhrnný majetok ďalších štyroch najbohatších ľudí sveta.
- Kombinovaný čistý majetok zakladateľov spoločnosti Google Larryho Pagea a Sergeya Brina, zakladateľa firmy Oracle Larryho Ellisona a zakladateľa podniku Amazon Jeffa Bezosa je totiž iba v sume 1,09 bilióna USD.
Pripravovaný vstup spoločnosti SpaceX na burzu v júni 2026 jasne demonštruje extrémnu koncentráciu bohatstva v modernom technologickom sektore a kozmickom priemysle. Elon Musk nielenže prepisuje historické tabuľky, ale presahuje samotný rámec tradičného ponímania individuálneho majetku, ktorý svojím objemom začína konkurovať ekonomickému výkonu vyspelých štátov či spojeným aktívam jeho najväčších globálnych rivalov. Ak sa očakávania spojené s primárnou ponukou akcií naplnia, Muskova finančná a vplyvová dominancia dosiahne úroveň, ktorá pravdepodobne v budúcnosti vyvolá nové celospoločenské diskusie o vplyve súkromného kapitálu na globálnu ekonomiku.