Americký prezident Donald Trump odhaduje, že Irán má po sérii najnovších útokov stále k dispozícii 21 až 22 percent svojho raketového arzenálu. Vyjadrenia šéfa Bieleho domu z piatka 5. júna 2026 nasledujú po eskalácii napätia v regióne, kde Teherán v priebehu niekoľkých dní zrealizoval viacero raketových a dronových útokov na susedné štáty i americké ciele.
Trumpove odhady raketových zásob
O aktuálnej vojenskej sile Teheránu prehovoril americký prezident v mediálnom vystúpení, pričom jeho slová čiastočne korigovali staršie vyhlásenia.
- Šéf Bieleho domu Donald Trump v rozhovore pre televíziu NBC News uviedol, že Irán disponuje nejakými raketami a dronmi.
- Odhadol, že Teherán má stále k dispozícii 21 až 22 percent svojich raketových zásob.
- Toto vyjadrenie zaznelo v piatok 5. júna 2026 po tom, čo Irán v priebehu niekoľkých dní vystrelil v regióne desiatky rakiet.
- Ešte v máji 2026 pritom americký prezident tvrdil, že Irán má k dispozícii už len 18 percent svojich celkových zásob rakiet.
- V minulosti sa Donald Trump tiež vyjadril, že americká armáda iránske vojenské kapacity úplne zničila.
„Majú nejaké rakety, majú nejaké drony. Odhadujem, že ide možno o 21 až 22 percent.“
Vzájomné útoky a napätie v zálive
Približne v rovnakom čase sa v oblasti Perzského a Ománskeho zálivu odohrala séria vojenských incidentov s obeťami na životoch a materiálnymi škodami.
- V stredu 3. júna 2026 Kuvajt oznámil, že Irán podnikol dronový a raketový útok na terminál medzinárodného letiska v jeho hlavnom meste.
- Pri tomto incidente zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli zranenia.
- V piatok 5. júna 2026 iránske ozbrojené sily oznámili, že vystrelili varovné rakety na dva americké torpédoborce v Ománskom zálive.
- Toto tvrdenie o útoku na americké lode však armáda USA okamžite poprela.
- V sobotu 6. júna 2026 ráno sa Kuvajt stal opäť terčom raketových útokov zo strany Iránu.
- Sobotňajšie útoky okrem Kuvajtu zasiahli aj územie Bahrajnu.
- Iránske Revolučné gardy uviedli, že podnikli raketové útoky proti nepriateľským základniam.
- Podľa gárd išlo o reakciu na to, že americká armáda oznámila zasiahnutie radarových stanovíšť v Iráne a zostrelenie dronov, ktoré smerovali k strategicky dôležitému Hormuzskému prielivu.
Eskalácia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi, do ktorej sú intenzívne zaťahované aj susedné krajiny ako Kuvajt či Bahrajn, ukazuje mimoriadne napätú bezpečnostnú situáciu v Perzskom zálive. Rozpory v amerických odhadoch iránskych raketových kapacít – od tvrdení o úplnom zničení cez 18 percent až po aktuálnych 22 percent – naznačujú neistotu v presnom hodnotení vojenského potenciálu protivníka. Intenzita víkendových útokov zo 6. júna 2026 na letiská a nepriateľské základne potvrdzuje, že iránske ozbrojené sily si naďalej zachovávajú operatívnu schopnosť a odhodlanie asymetricky ohrozovať americké sily a ich spojencov v regióne.