Mimoparlamentná strana Demokrati chce po svojom sobotňajšom sneme zo 6. júna 2026 iniciovať širokú spoluprácu demokratických a proeurópskych politických subjektov. Cieľom je vytvorenie silnej a dôveryhodnej alternatívy voči súčasnej vláde Roberta Fica, pričom strana je otvorená aj diskusiám o predvolebnej koalícii. Zároveň finalizuje programových 100 bodov pre novú vládu a vyzýva opozičných partnerov na podporu referenda.
Spájanie opozície a strategické rokovania
Republiková rada strany zasadla v Košiciach, kde prijala dôležité uznesenie k ďalšiemu politickému postupu. Vedenie strany dostalo jasný mandát na rokovania s viacerými kľúčovými partnermi:
- Predsedníctvo bolo poverené pripraviť strategický rámec rokovaní s Progresívnym Slovenskom, stranou Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratickým hnutím, Hnutím Slovensko a Maďarskou alianciou.
- Cieľom týchto rokovaní je vytvorenie čo najsilnejšej alternatívy voči vláde Roberta Fica (Smer-SD).
- Podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu sa musia strany priamo rozprávať, odborne aj politicky koordinovať postup a pripravovať sa na politickú porážku súčasného premiéra.
- Demokrati zároveň deklarujú pripravenosť rokovať aj o vytvorení predvolebnej koalície, ak si to bude vyžadovať dosiahnutie spoločného cieľa.
- Týmto cieľom je výmena súčasnej vlády a návrat Slovenska na cestu demokracie, právneho štátu a prosperity.
„Je najvyšší čas prestať sa hrať s lopatkami na pieskovisku a nastúpiť na víťaznú mentalitu. Roberta Fica neporazíme vzájomnými útokmi medzi opozičnými stranami. Porazíme ho spoluprácou, rešpektom a spoločným cieľom vrátiť Slovensku slušnosť, spravodlivosť a dôveru v štát.“
Sto bodov pre novú vládu a podpora referenda
Strana okrem rokovaní s partnermi pripravuje aj konkrétny plán pre prvé mesiace prípadnej novej vlády a mobilizuje voličov pred nadchádzajúcimi voľbami.
- Demokrati v súčasnosti finalizujú 100 konkrétnych bodov, ktoré musí nová vláda urobiť vo svojich prvých 100 dňoch a ktoré majú byť základom pre programové vyhlásenie.
- Tento program plánujú predstaviť na svojej najbližšej republikovej rade.
- Základom programu je zavedenie rovnej dane, obnova Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ako aj reforma prokuratúry.
- Medzi ďalšie priority patrí prísne preukazovanie pôvodu majetku, podpora mladých rodín a rozvoja bývania, či pevné ukotvenie Slovenska v štruktúrach EÚ a NATO.
- Republiková rada strany zároveň vyjadrila plnú podporu kandidátom Demokratov v nadchádzajúcich komunálnych a regionálnych voľbách.
- Strana sa venovala aj téme referenda, pričom opätovne vyzvala opozičných partnerov, aby sa k nemu verejne prihlásili a podporili ho.
- Zápas o referendum vnímajú ako dôležitý hodnotový súboj proti papalášizmu, beztrestnosti a arogancii moci.
- Slovensko podľa Demokratov potrebuje vládu, ktorá bude hospodáriť zodpovedne, a zároveň koniec súčasného kabinetu.
Aktivity strany Demokrati zo 6. júna 2026 naznačujú ich ambíciu stať sa pomyselným integračným jadrom rozdrobeného opozičného a mimoparlamentného spektra. Výzva na vytvorenie predvolebnej koalície a priame apely na etablované strany ako PS, SaS či KDH ukazujú, že Demokrati si uvedomujú riziko prepadnutia hlasov v ďalších voľbách a nutnosť spájania síl. Tlakom na pripojenie sa k spoločnému referendu a predstavením hotového 100-dňového plánu sa snažia prevziať politickú iniciatívu a prinútiť parlamentnú opozíciu k jasnejšej koordinácii postupu proti súčasnému vládnemu kabinetu.