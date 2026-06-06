Minister práce Erik Tomáš a predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling spoločne odsúdili kontroverzné vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Magyara o hraniciach. V rozhlasovej diskusii okrem diplomatického napätia rezonovala aj téma uznávania európskych zväzkov rovnakopohlavných párov na Slovensku a budúcnosť druhého dôchodkového piliera, ktorého otvorenie šéf rezortu práce rázne odmietol.
Odmietnutie Magyarovej rétoriky o hraniciach
Zhodu medzi koalíciou a opozíciou priniesla reakcia na nedávne geopolitické vyjadrenia lídra susedného štátu, ktoré obaja politici zhodnotili v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
- Erik Tomáš aj Branislav Gröhling odmietli vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Magyara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou.
- Minister práce pripomenul, že Magyar mal podobnú rétoriku už v predvolebnej kampani.
- Podľa Gröhlinga išlo o prvé zakopnutie nového premiéra, pričom poukázal na to, že vyjadrenia mohli smerovať k neuznávaniu hraníc, ale aj k faktu, že vo viacerých krajinách žije početná maďarská menšina.
- Predseda SaS zdôraznil, že hranice je nutné rešpektovať, čo odôvodnil aj kontinuálnou skúsenosťou v rámci vojny na Ukrajine.
- Magyarove vyjadrenia podľa Gröhlinga nie sú hodné európskeho lídra.
„Maďarsko susedí s jednou suverénnou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami a mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy a takto k nim určite neprispieva.“
Uznávanie zväzkov a spor o dôchodkový systém
Okrem zahraničnej politiky sa diskusia sústredila aj na otázky ľudských práv a stability slovenského dôchodkového systému, kde sa už názory politikov čiastočne rozchádzali.
- Erik Tomáš v relácii avizoval, že poslanci jeho strany v parlamente podporia vykonávací predpis k Ústave SR v súvislosti s uznávaním manželských zväzkov rovnakopohlavných párov uzavretých v iných krajinách Európskej únie.
- Gröhling v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktoré hovorí o evidencii zväzku, a štáty podľa neho nemusia meniť svoje vlastné zákony.
- Tento princíp prirovnal k Francúzsku, ktoré uznáva zväzky uzavreté cirkvou v inej krajine napriek tomu, že domáci cirkevný sobáš je tam neplatný.
- V rámci ekonomických tém predseda SaS kritizoval rezort práce za chyby v dôchodkových prognózach.
- Gröhling vyjadril presvedčenie, že súčasná vládna koalícia v budúcnosti otvorí druhý dôchodkový pilier, aby z neho načerpala peniaze.
- Tomáš otvorenie druhého piliera rázne odmietol a uviedol, že rezort pripravil riešenie na pomoc ľuďom, ktorým sa tento pilier nevyplatí.
- Zároveň obhajoval dôchodkové prognózy s argumentom, že poukazujú na chyby v evidencii, ktoré nespôsobila Sociálna poisťovňa a občania si ich vďaka tomu môžu včas napraviť.
Rozhlasová diskusia zo soboty 6. júna 2026 ukázala prekvapivý prienik medzi zástupcami koalície a opozície v kľúčových zahraničnopolitických a ľudskoprávnych otázkach. Obaja politici sa zhodli na striktnom odmietnutí maďarského revizionizmu, čím vyslali jasný signál o nedotknuteľnosti slovenských hraníc. Konsenzus nastal aj pri pragmatickom prístupe k európskym pravidlám o uznávaní rovnakopohlavných zväzkov zo zahraničia, čo naznačuje ochotu hľadať kompromisy v spoločensky citlivých témach. Naopak, domáca ekonomická agenda, najmä nedotknuteľnosť druhého piliera a kvalita štátnych dôchodkových prognóz, zostáva naďalej priestorom pre tvrdý politický súboj a vzájomnú nedôveru.