Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu 6. júna 2026 potvrdila už takmer 500 prípadov nákazy v rámci najnovšej epidémie eboly v strednej Afrike. Šíriaci sa kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje liečba, zasiahol najmä Konžskú demokratickú republiku a Ugandu. Odborníci varujú, že bez razantných opatrení by nákaza mohla dosiahnuť katastrofálne rozmery z rokov 2014 až 2016. Na potlačenie hrozby bol spustený medzinárodný plán v hodnote stoviek miliónov dolárov.
Aktuálna bilancia a šírenie nákazy
Nákaza bola oficiálne vyhlásená 15. mája 2026 na severovýchode Konžskej demokratickej republiky, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. Priebeh a čísla z postihnutých krajín sú k sobote 6. júna 2026 nasledovné:
- V Konžskej demokratickej republike (KDR) zaznamenala Svetová zdravotnícka organizácia 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí.
- V susednej Ugande úrady evidovali 19 potvrdených prípadov aj s dvomi úmrtiami.
- Spolu to oproti predchádzajúcemu dňu predstavuje nárast o 100 prípadov a 20 úmrtí.
- Proti kmeňu eboly Bundibugyo zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba.
Varovania pred katastrofou a nový plán
Tento prudký nárast prišiel po varovaniach, že epidémia, ktorú organizácia vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou zaznamenanou epidémiou eboly. Vysoký predstaviteľ amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v piatok 5. júna 2026 uviedol, že modely naznačujú mimoriadne vážny vývoj.
- Bez razantných opatrení verejného zdravotníctva by súčasná nákaza mohla dosiahnuť rozsah epidémie v západnej Afrike z rokov 2014 až 2016.
- Počas tejto minulej krízy bolo zaznamenaných viac ako 28 000 prípadov a vyše 11 000 úmrtí.
- Riaditeľ Centra pre prognózovanie a analýzu epidémií pri CDC Jason Asher varoval, že takýto rozsah je možný.
V reakcii na hrozbu spustili WHO a Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v piatok 5. júna 2026 plán v hodnote 518 miliónov dolárov na boj s epidémiou počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Zameraný je najmä na posilnenie dohľadu nad šírením nákazy, laboratórne testovanie a prevenciu infekcií.
„Epidémia sa šíri rýchlo a my ju stále len dobiehame. Musíme zastaviť epidémiu tam, kde je, podporiť krajiny, ktoré na ňu dnes reagujú, a zabezpečiť, aby susedné štáty boli pripravené rýchlo odhaliť a riešiť nové prípady. Ide o vážnu epidémiu a vieme, ako ju zastaviť, ale musíme konať rýchlo a spoločne.“
uzavrel k situácii šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Vyhlásenia zdravotníckych autorít zo 6. júna 2026 podčiarkujú mimoriadnu závažnosť súčasnej epidemiologickej situácie v strednej Afrike. Skutočnosť, že nákazu spôsobuje neliečiteľný kmeň Bundibugyo, výrazne sťažuje snahy o jej izoláciu, čo sa priamo odráža na znepokojivom dennom náraste infikovaných i mŕtvych. Schválenie masívneho finančného balíka vo výške 518 miliónov dolárov síce ukazuje odhodlanie medzinárodného spoločenstva zasiahnuť, no prichádza v momente, kedy majú úrady problém udržať s vírusom krok. Kľúčom k odvráteniu repete tragédie z rokov 2014 – 2016 tak bude nielen rýchla distribúcia týchto prostriedkov, ale predovšetkým bezchybná koordinácia so susednými štátmi, kam by sa mohol vírus nepozorovane rozšíriť.