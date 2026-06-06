Čínske automobilky zaznamenali v prvej polovici roka 2026 bezprecedentný prienik na poľský trh. Zatiaľ čo v roku 2024 tvorili ich predaje menej než dve percentá, za prvých päť mesiacov tohto roka si už ukrojili viac než desatinový podiel. Analytici tento raketový rast pripisujú najmä agresívnej cenovej politike, vďaka ktorej čínske modely predstihujú v predajoch aj viaceré zavedené európsky značky.
Raketový rast a trhové podiely
Expanzia ázijských výrobcov na poľskom trhu naberá na obrátkach, čo potvrdzujú aj aktuálne dáta z prieskumov.
- Podľa zverejnených výsledkov dosiahol podiel čínskych značiek na celkovom objeme predaja osobných áut v Poľsku od januára do konca mája 2026 viac než 12 %.
- Na porovnanie, za celý rok 2024 tvorili čínske autá z celkového objemu predaja iba 1,9 %.
- Ekonómovia očakávajú, že predaj áut z Číny bude v tomto rastúcom trende pokračovať aj naďalej.
- Prognózy naznačujú, že do konca roka 2027 by mohol ich podiel na celkovom predaji áut v Poľsku dosiahnuť až 20 %.
Najúspešnejšie značky a cenová výhoda
Za úspechom stoja konkrétne automobilky, ktoré dokázali na trh priniesť vozidlá s výraznou cenovou konkurenčnou výhodou.
- K najúspešnejším značkám sa radia MG, Omoda, Jaecoo, BYD, Chery a BAIC.
- Automobilka Omoda predala v roku 2024 tesne nad tisíc kusov vozidiel.
- Za prvých päť mesiacov roka 2026 predala Omoda už päťnásobne viac áut než za celý rok 2024.
- Značka Omoda týmto výkonom predstihla aj také zavedené značky ako Peugeot, Opel či Fiat.
- Čínske autá lákajú poľských spotrebiteľov najmä nízkou cenou.
- Analýza trhu ukázala, že čínske modely sú v priemere o 25 000 zlotých (približne 5 905 eur) lacnejšie než ich európske, japonské a kórejské ekvivalenty.
Predseda Poľskej asociácie automobilového priemyslu Jakub Farys zmenu nákupného správania vysvetľuje nasledovne:
„Veľkú časť z kupcov čínskych vozidiel tvoria tí, ktorí sa rozhodli radšej minúť o trochu viac peňazí a kúpiť si nové čínske auto, než investovať do jazdeného vozidla.“
Agresívna expanzia čínskych automobiliek na poľskom trhu v roku 2026 je jasným signálom pre celý európsky automobilový priemysel. Kombinácia nízkej ceny a dostupnosti nových vozidiel dokázala v priebehu necelých dvoch rokov radikálne zmeniť nákupné správanie spotrebiteľov, ktorí začínajú uprednostňovať lacnejšie čínske alternatívy pred tradičnými značkami či jazdenými autami. Ak sa prognózy o 20-percentnom podiele do roku 2027 naplnia, Čína si v Poľsku vytvorí silný strategický mostík pre ďalšiu dominanciu v regióne strednej Európy.