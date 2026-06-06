Predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko podrobil ostrej kritike nedávne vyhlásenie maďarského premiéra Pétera Magyara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Danko tieto slová označil za úplnú hlúposť a prejav historickej i politickej nevzdelanosti. K odmietavej reakcii sa pridali aj predseda vlády Robert Fico a šéf diplomacie Juraj Blanár, ktorí Magyarove výroky z výročia Trianonskej zmluvy označili za absurdné a zbytočne zvyšujúce napätie v regióne.
Dankova kritika a historický odkaz
Líder národniarov reagoval na vyjadrenia maďarského náprotivku prostredníctvom videa na sociálnej sieti, kde nešetril tvrdými slovami na adresu jeho vedomostí.
- Andrej Danko označil výrok, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, za úplnú hlúposť.
- Maďarského premiéra považuje za politicky i historicky absolútne nevzdelaného človeka bez prehľadu.
- Za nebezpečné považuje najmä to, že Magyar podľa neho nevie, čo je Uhorsko, a nič nevie ani o spolužití oboch národov.
- Danko odkázal, že centrom Uhorska bola vždy naša Bratislava, kde bolo tradíciou korunovať kráľov a kde sa schádzali rôzne národy.
- Zároveň vyjadril vážnu obavu, že skutočným cieľom maďarského premiéra je len vyvolávať napätie a presadzovať liberálny nacionalizmus.
„Keď som počúval vyhlásenie Pétera Magyara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosti.“
Kontext výroku a reakcia slovenskej vlády
Sporný výrok maďarského premiéra zaznel vo štvrtok 4. júna 2026 pri príležitosti výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920.
- Magyar na slávnostnom akte vyhlásil, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou.
- Odôvodňoval tým potrebu dobrých vzťahov so susednými krajinami a oživenie dialógu s najdôležitejšími spojencami z Vyšehradskej štvorky.
- Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) označil tieto vyjadrenia za „silácke reči“, ktoré nikomu nepomáhajú a len zvyšujú napätie.
- Fico maďarskému premiérovi pripomenul, že Maďarsko na severe hraničí so suverénnou Slovenskou republikou a na budovanie vzťahov je potrebný zdravý rozum a pragmatizmus.
- Šéf slovenského rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) výroky taktiež odmietol, pričom ich označil za absurdné a popierajúce históriu.
Diplomatická prestrelka zo začiatku júna 2026 ukazuje, že historické reminiscencie spojené s Trianonskou zmluvou zostávajú v stredoeurópskom priestore naďalej vysoko citlivou témou. Vyjadrenie Pétera Magyara o Maďarsku susediacom so sebou samým narazilo na Slovensku na mimoriadne tvrdý odpor naprieč celou vládnou koalíciou. Kým Andrej Danko volí ostrú osobnú konfrontáciu spochybňujúcu Magyarovo vzdelanie, Robert Fico s Jurajom Blanárom reagujú z pozície obhajoby štátnej suverenity. Tento incident naznačuje, že hoci Maďarsko deklaruje záujem o oživenie spolupráce v rámci V4, revizionistická rétorika bude u jeho susedov vždy predstavovať závažnú prekážku pre pragmatický dialóg.