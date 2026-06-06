Maďarská vládna strana Tisza pod vedením premiéra Pétera Magyara pripravuje radikálnu transformáciu tamojších verejnoprávnych médií, ktorej návrh predloží v parlamente už budúci týždeň. Ohlásené zmeny, ktorých cieľom je podľa vlády vyvážené informovanie, si vyžiadali už prvé personálne zemetrasenie. Len deň pred oficiálnym ohlásením premiéra rezignoval generálny riaditeľ MTVA Dániel Papp. Odchod z funkcie odôvodnil práve zámerom novozvoleného kabinetu od základov zmeniť fungovanie verejnoprávneho mediálneho priestoru.
Návrh zákona a vyjadrenia premiéra
O plánovanej legislatívnej iniciatíve informoval v sobotu 6. júna 2026 na sociálnej sieti predseda vlády Péter Magyar.
- Maďarská vládna strana Tisza predloží návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií v parlamente na budúci týždeň.
- Cieľom predkladaného návrhu je podľa predsedu vlády dosiahnuť v médiách vyvážené informovanie.
- Premiér už počas volebnej kampane a bezprostredne po volebnom víťazstve avizoval, že pozastaví spravodajstvo verejnoprávnych médií, kým v nich nebude zabezpečené vyvážené spravodajstvo.
„Správa je svätá, názor je slobodný.“
Rezignácia riaditeľa MTVA a vládna stratégia
Zámer novozvolenej vlády úplne transformovať verejnoprávne médiá sa už začal odrážať na personálnom obsadení najvyšších funkcií.
- Generálny riaditeľ Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA) Dániel Papp v piatok 5. júna 2026 vo vyhlásení oznámil, že inicioval ukončenie svojho pracovného pomeru.
- V oficiálnej tlačovej správe MTVA sa uvádza, že generálny riaditeľ podal rezignáciu s odvolaním sa na zámer novozvolenej vlády úplne transformovať verejnoprávne médiá.
- Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tarr v utorok 2. júna 2026 informoval, že verejnoprávne médiá sa pretransformujú v dvoch krokoch.
- V rámci týchto krokov chce ministerstvo iniciovať celospoločenskú debatu o tom, čo si ľudia myslia o úlohe a poslaní verejnoprávnych médií.
- V súvislosti s nedávnym odchodom riaditeľa Pappa z funkcie minister najnovšie uviedol, že jeho pôsobenie sa označuje za jedno z najtemnejších období maďarskej verejnoprávnej mediálnej scény.
Ohlásená transformácia zo 6. júna 2026 jasne demonštruje rýchlosť, akou chce nová maďarská vládna strana Tisza naplniť svoje predvolebné sľuby v oblasti mediálneho prostredia. Rezignácia dlhoročného šéfa MTVA ešte pred samotným predložením zákona do parlamentu svedčí o tom, že personálna výmena prebehne súbežne so štrukturálnou prestavbou, pričom nová garnitúra rázne odmieta dedičstvo predchádzajúceho vedenia. Kľúčovou výzvou pre kabinet Pétera Magyara teraz bude presvedčiť nielen domácu, ale aj medzinárodnú verejnosť, že deklarovaná snaha o „vyvážené informovanie“ a občiansku debatu povedie k skutočnej nezávislosti verejnoprávneho vysielania, a nie k zavedeniu novej formy politickej kontroly.