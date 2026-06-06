Európska centrálna banka (ECB) s najväčšou pravdepodobnosťou pristúpi vo štvrtok 11. júna 2026 k zvýšeniu svojich úrokových sadzieb. Hlavným dôvodom sú pretrvávajúce inflačné tlaky, ktoré priamo súvisia s konfliktom na Blízkom východe. Očakávané sprísnenie menovej politiky sa postupne odrazí aj na úročení hypotekárnych úverov, ktoré by malo v nasledujúcich mesiacoch opäť rásť.
Zvyšovanie sadzieb a inflačné tlaky v eurozóne
Centrálna banka musí pri svojom rozhodovaní balansovať medzi rastúcou infláciou a celkovo slabým výkonom európskej ekonomiky. Pripravované kroky v oblasti menovej politiky vychádzajú z nasledujúcich ekonomických faktov:
- Očakáva sa, že ECB zvýši svoje sadzby na júnovom zasadnutí vo štvrtok 11. júna 2026 o 0,25 percentuálneho bodu.
- Depozitná sadzba by sa tak mala s určitosťou zvýšiť z doterajších 2 % na úroveň 2,25 %.
- Inflácia v eurozóne sa postupne zrýchlila z januárových 1,7 % na 3,2 % v máji 2026.
- Tlaky na rast cien vytvára pokračujúci konflikt na Blízkom východe a prebiehajúca vojna s Iránom, pre ktoré dopyt po rope prevyšuje ponuku a ropné zásoby sa míňajú.
- Napätie v regióne drží ceny energetických komodít na zvýšených úrovniach a dodávateľské reťazce zostávajú naďalej narušené.
- V snahe tlmiť tieto inflačné tlaky ECB pravdepodobne pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu depozitnej sadzby i na jeseň, konkrétne na 2,5 %.
- V prípade dlhodobého pokračovania konfliktu a vysokých cien energií nie je vylúčené ani tretie zvýšenie o 25 bázických bodov, čím by sadzba na konci roka dosiahla úroveň 2,75 %.
- Viac o uvažovaní ECB a jej ďalších krokoch napovie nová prognóza, ktorú banka predstaví budúci týždeň.
„Považujem mierne zvýšenie za logický prvý krok a signál, že ECB berie cenovú stabilitu vážne a zároveň berie ohľad na stav európskej ekonomiky.“
Dopady na úroky hypoték
Finančné trhy už čiastočne zapracovali riziká a očakávania do svojich cien bezprostredne po začiatku vojny s Iránom začiatkom marca 2026, čo sa postupne premieta aj do cien úverov a vkladov. Vývoj úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie by mal vyzerať nasledovne:
- Zvyšovanie sadzieb zo strany ECB sa na úročení hypoték neprejaví okamžite zo dňa na deň.
- Keďže veľká časť zdraženia bankových zdrojov je už v úrokoch hypoték započítaná, neočakáva sa ich skokové zvýšenie, ale skôr mierny posun nahor v ďalších týždňoch a mesiacoch.
- Súčasná priemerná sadzba 3,53 % pri nových hypotékach sa v blízkom čase postupne posunie k úrovni 3,6 %.
- Väčšinu hypoték budú komerčné banky po novom poskytovať v rozpätí od 3,5 do 3,9 %.
- Ak nedôjde k deeskalácii situácie a nezmení sa nič na zvýšenej inflácii, pri zdražovaní zdrojov a ďalšom zvyšovaní sadzieb ECB by sa mohla priemerná úroveň sadzieb posunúť smerom k 4 % a prekročiť túto hranicu.
Kroky Európskej centrálnej banky očakávané 11. júna 2026 jasne demonštrujú, ako geopolitické otrasy na Blízkom východe priamo ovplyvňujú európsky finančný trh. Rozbehnutá vojna s Iránom narúša komoditné trhy do takej miery, že ECB musí zakročiť proti viac ako trojpercentnej inflácii, a to aj napriek celkovo krehkému hospodárskemu rastu v Európe. Pre bežných spotrebiteľov na Slovensku to znamená definitívne pozastavenie úvah o zlacňovaní úverov na bývanie v tomto roku. Úroky pri hypotékach smerujúce nahor ďalej schladia realitný trh a znížia dostupnosť bývania, zatiaľ čo trhy budú s napätím očakávať, či inflačná špirála prinúti ECB k tretiemu tohtoročnému zvýšeniu sadzieb.