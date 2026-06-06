Pri vážnej dopravnej nehode troch osobných áut v obci Krušetnica v okrese Námestovo sa v piatok 5. júna 2026 popoludní zranili dvaja ľudia. K hrozivej kolízii došlo po tom, ako jedno z vozidiel prešlo do protismeru. Polícia vzhľadom na sériu piatkových nehôd na Orave, vrátane ďalšej vážnej zrážky motocyklistu, prijíma mimoriadne bezpečnostné opatrenia a dôrazne apeluje na obozretnosť všetkých vodičov.
Priebeh nehody v Krušetnici
K dopravnej nehode došlo na ceste II/520, pričom jej okolnosti si vyžiadali okamžitý zásah záchranných zložiek. Priebeh udalostí bol podľa policajných informácií nasledovný:
- Vodič osobného auta značky Škoda jazdil v smere od obce Breza na Zákamenné.
- Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel so svojím vozidlom do protismeru.
- Následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom Volkswagen a potom aj s tretím vozidlom.
- Pri nehode utrpeli dve osoby zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice.
Vyšetrovanie a sprísnené opatrenia na Orave
Polícia bezprostredne po nehode podrobila účastníkov testom na prítomnosť alkoholu, pričom incident stále vyšetruje. Na situáciu vplývala aj ďalšia vážna nehoda v regióne.
- Dvaja vodiči sa podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
- U tretieho vodiča bol nariadený odber krvi.
- Presné príčiny a ďalšie okolnosti tejto hromadnej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
- Na Orave sa v ten istý deň stala aj ďalšia vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa zranil motocyklista.
„Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne, vzhľadom na závažnosť piatkových dopravných nehôd, prijalo potrebné opatrenia na ich predchádzanie. Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili svoju obozretnosť, dodržiavali dopravné predpisy a plne sa venovali vedeniu vozidiel,“
uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Piatkové udalosti z 5. júna 2026 jasne poukazujú na zhoršenú bezpečnostnú situáciu na oravských cestách. Skutočnosť, že vodič Škody prešiel do protismeru z doposiaľ nezistených príčin, môže naznačovať nepozornosť, únavu alebo neprispôsobenie jazdy stavu vozovky. Kumulácia dvoch vážnych nehôd s účasťou viacerých vozidiel a motocyklistu v priebehu jedného dňa prinútila dolnokubínsku políciu k prijatiu preventívnych opatrení, čo svedčí o snahe stabilizovať situáciu v regióne. Výsledky nariadeného odberu krvi u jedného z vodičov a odborné posudky budú pre ďalšie vyšetrovanie nehody v Krušetnici kľúčové.