Presne v sobotu 6. júna 2026 uplynulo 25 rokov od historického a prelomového verdiktu v súdnom spore Richarda Boekena proti tabakovému gigantu Philip Morris. Súd pôvodne nariadil koncernu zaplatiť astronomické tri miliardy dolárov, pričom po dlhoročných odvolaniach sa konečné odškodné vyšplhalo na viac ako 80 miliónov dolárov. Ťažko chorý fajčiar sa však týchto peňazí nedožil, keďže rok po prelomovom procese podľahol rakovine pľúc.
Začiatky závislosti a krutá diagnóza
Životný príbeh Richarda Boekena a jeho cesta k smrteľnej chorobe sú ukážkou éry pred prísnou reguláciou tabakových výrobkov:
- Burzový maklér Richard Boeken sa narodil v roku 1944.
- Fajčiť začal vo svojich 13 rokoch, teda koncom 50. rokov minulého storočia.
- Bolo to v období pred zavedením povinných zdravotných varovaní na cigaretových obaloch.
- Boeken fajčil značku Marlboro a denne priemerne spotreboval až 40 cigariet.
- V roku 1999, po viac ako štyroch desaťročiach fajčenia, mu diagnostikovali rakovinu pľúc.
- Zákerne ochorenie mu neskôr metastázovalo až do mozgu.
Žaloba, rekordný verdikt a smrť
Súdny spor, ktorý nasledoval po Boekenovej diagnóze, odhalil viaceré praktiky tabakového priemyslu:
- Ťažko chorý Boeken zažaloval tabakový koncern Philip Morris v marci roku 2000.
- Koncern podľa neho v čase, keď začal fajčiť, zatajoval pred verejnosťou informácie o škodlivosti cigariet a cielil reklamu na neplnoletých.
- V obžalobe Boekenovi právnici uviedli, že hoci sa mu podarilo zbaviť závislosti na heroíne a alkohole, na cigaretách nie.
- Požadovali náhradu škody v rozmedzí od 100 miliónov do desiatich miliárd dolárov.
- Verdikt padol presne 6. júna 2001, keď Najvyšší súd v Los Angeles rozhodol v prospech Boekena a uznal koncern zodpovedným vo všetkých bodoch obžaloby.
- Počas prebiehajúceho pojednávania odvolania, 16. januára 2002, Boeken rakovine podľahol a zanechal po sebe manželku, jedného vlastného a dvoch nevlastných synov.
Porota dospela k záveru, že koncern pri propagácii úmyselne zatajil škodlivosť fajčenia, ktorá môže viesť až k úmrtiu.
Finančné odškodnenie a odvolania
Cesta ku konečnej sume odškodného bola poznačená sériou súdnych rozhodnutí a odvolaní:
- Pôvodný súd nariadil zaplatiť vtedy 56-ročnému Boekenovi rekordné tri miliardy ako represívne a 5,5 milióna dolárov ako kompenzačné odškodné.
- V tom čase išlo o vôbec najväčšie občianskoprávne odškodné, aké kedy bolo tabakovej spoločnosti udelené.
- Po návrhu spoločnosti Philip Morris súd prvého stupňa znížil represívne odškodné na 100 miliónov dolárov, no obe strany sa odvolali.
- Odvolací súd napokon znížil represívne odškodné na 50 miliónov dolárov a inak potvrdil rozsudok prvého stupňa.
- Na základe tohto rozsudku bolo žalobcovi aj s úrokmi v marci 2006 priznaných viac ako 80 miliónov dolárov.
Pripomenutie si 25. výročia tohto prelomového rozsudku zo 6. júna 2026 jasne ukazuje, ako proces Richarda Boekena navždy zmenil dynamiku medzi spotrebiteľmi a tabakovým priemyslom. Hoci samotný žalobca sa finančnej satisfakcie nedožil, historický verdikt z Los Angeles odhalil cynické marketingové stratégie a vedomé zatajovanie zdravotných rizík zo strany gigantu Philip Morris. Tento prípad vytvoril dôležitý precedens pre občianskoprávne spory a definitívne zbúral mýtus o nepostihnuteľnosti veľkých tabakových korporácií v USA.