Ukrajina sa v piatok 5. júna 2026 oficiálne ospravedlnila Grécku za incident spojený s nálezom výbušninami naloženého námorného dronu pri ostrove Lefkada v Iónskom mori. Tento diplomatický krok zo strany Kyjeva prišiel niekoľko dní po tom, ako grécka vláda tlmočila Ukrajine pre udalosť z mája 2026 oficiálny protest. Prítomnosť ukrajinských bezposádkových plavidiel v Stredozemnom mori podľa expertov súvisí so snahou zasiahnuť takzvanú ruskú tieňovú flotilu.
Nález dronu a grécky protest
K samotnému objaveniu nebezpečného plavidla a následnej diplomatickej roztržke viedli nasledujúce udalosti:
- V máji 2026 objavili rybári vo vodách pri ostrove Lefkada bezposádkové plavidlo s dĺžkou približne šesť metrov a bežiacim motorom.
- Plavidlo si neskôr prevzala pobrežná stráž, ktorá ho odtiahla do bezpečia prístavu.
- Grécke orgány následným vyšetrovaním zistili, že išlo o plavidlo ukrajinskej výroby, ktoré bolo naložené približne 100 kilogramami výbušnín.
- Výbušné zariadenie následne kontrolovaným výbuchom zneškodnila pobrežná stráž.
- Atény v reakcii na tento nález zaslali Ukrajine protestnú nótu, v ktorej požadovali od Kyjeva oficiálne vysvetlenie.
- Grécko vo svojej nóte označilo incident za hrozbu pre námornú bezpečnosť a za ohrozenie civilistov.
Ospravedlnenie Kyjeva a širší kontext v Stredomorí
Vzdialenosť ostrova Lefkada je viac ako 1000 kilometrov od ukrajinského pobrežia, pričom Ukrajina hraničí len s Čiernym morom a nemá priamy prístup k Stredozemnému moru. Na grécky protest napokon reagoval ukrajinský rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
„Ukrajinská strana sa ospravedlňuje za tento incident a zdôrazňuje, že bol dôsledkom okolností spôsobených pokračujúcou ruskou agresiou voči Ukrajine.“
- Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj k ospravedlneniu dodal, že ruská agresia predstavuje hrozbu nielen pre samotnú Ukrajinu, ale aj pre susedné spriatelené štáty, Európu a celý svet.
- Kyjev zároveň poďakoval Grécku za podporu, ktorú krajine poskytuje od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022.
- Podľa gréckych bezpečnostných zdrojov úrady vyšetrujú aj ďalšie prípady nasadenia ukrajinských námorných dronov v regióne.
- Tieto útoky majú byť namierené proti plavidlám ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie sankcií a prepravu ruskej ropy.
- Zdroje tvrdia, že k útokom ukrajinských dronov na lode už došlo aj v iných častiach Stredozemného mora, vrátane oblastí medzi Líbyou a Krétou či pri pobreží Malty.
Incident pri gréckej Lefkade ukazuje, ako sa ukrajinské asymetrické námorné operácie rozširujú ďaleko za hranice domovského Čierneho mora. Snaha narušiť logistiku ruskej tieňovej flotily v Stredozemnom mori so sebou očividne prináša bezpečnostné riziká pre európskych spojencov a civilnú námornú dopravu. Rýchle ospravedlnenie zo strany Kyjeva z 5. júna 2026 svedčí o snahe udržať si dobré vzťahy s partnermi v EÚ, no zároveň nepriamo potvrdzuje odhodlanie Ukrajiny zasahovať ruské ekonomické záujmy kdekoľvek na svete, a to aj za cenu neúmyselných incidentov.