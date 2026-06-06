Argentínske ministerstvo zdravotníctva v piatok 5. júna 2026 oznámilo rozšírenie pátrania po hlodavcoch prenášajúcich smrteľný hantavírus. Úrady presúvajú svoju pozornosť do západnej provincie Mendoza po tom, ako na výletnej lodi MV Hondius zomreli v apríli 2026 traja pasažieri. Do rozsiahleho vyšetrovania v krajine, ktorá je potenciálnym ohniskom nákazy, sa zapoja aj experti z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).
Smrteľná nákaza na lodi a počiatočné vyšetrovanie
Poplach okolo nebezpečného vírusu vypukol po tragických udalostiach na mori, ktoré podnietili zdravotnícke úrady k okamžitému konaniu.
- Nákaza prepukla v apríli 2026 na palube výletnej lode MV Hondius.
- Loď smerovala z mesta Ushuaia na krajnom juhu Argentíny na Kapverdy.
- Plavba musela byť prerušená po tom, čo traja pasažieri zomreli v dôsledku prepuknutia hantavírusu.
- Pozornosť sa čoskoro upriamila na Argentínu ako na možné ohnisko nákazy.
- V niektorých argentínskych regiónoch je totiž endemický andský kmeň hantavírusu, čo je jediný kmeň, ktorý sa môže šíriť priamo medzi ľuďmi.
- Vedci z Malbranovho inštitútu, popredného argentínskkeho centra pre infekčné choroby, odcestovali v máji 2026 do mesta Ushuaia, aby zistili, či miestne hlodavce prenášajú toto zriedkavé ochorenie.
- Výsledky z viac ako 100 hlodavcov, ktoré odchytili v máji v provincii Ohňová zem, sa podľa vyhlásenia ministerstva stále analyzujú.
- Úrady v Ohňovej zemi tvrdia, že nezaznamenali žiadny prípad hantavírusu už 30 rokov – presne odkedy sa jeho hlásenie stalo povinným.
Presun pátrania do Mendozy a medzinárodná spolupráca
Po prvotných krokoch na juhu krajiny sa vyšetrovanie presúva do nových lokalít, pričom argentínske úrady si prizvali aj medzinárodnú pomoc.
- Rozšírené vyšetrovanie bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ loď pôvodne vyplávala.
- Vyšetrovanie v Mendoze sa uskutoční v termíne od 8. do 12. júna 2026.
- Vedci budú v provincii pokračovať vo vyšetrovaní v spolupráci s expertmi z amerických Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).
- Hantavírus je endemický vo viacerých argentínskych provinciách, v samotnej Mendoze však doteraz nie.
- Vírus bol už v minulosti detegovaný v severnejších provinciách, ako sú Río Negro a Chubut.
- Podľa Univerzity v Mendoze lokálny výskyt andského vírusu v provincii doteraz nebol potvrdený, dodala však, že existuje potenciálna prítomnosť hostiteľského hlodavca.
Lokality pre novú štúdiu boli vybrané na základe ekologických a eko-epidemiologických kritérií súvisiacich so správaním hlodavcov.
Nebezpečenstvo hantavírusu
Ochorenie, ktoré hlodavce prenášajú, predstavuje pre človeka mimoriadne riziko z dôvodu absencie efektívnych liečebných metód.
- Ide o zriedkavé respiračné ochorenie.
- Proti vírusu neexistuje žiadna vakcína ani špecifická liečba.
- Zvyčajne sa šíri močom, výkalmi a slinami infikovaných hlodavcov.
Rozšírenie pátrania po prenášačoch hantavírusu do provincie Mendoza z 5. júna 2026 naznačuje vážne obavy argentínskych úradov z možného nekontrolovaného šírenia nákazy. Zapojenie amerického CDC a cielené sledovanie oblastí, kde vírus doteraz nebol endemický, ukazuje, že po tragédii na lodi MV Hondius štát nechce nechať nič na náhodu. Keďže andský kmeň predstavuje obrovskú hrozbu pre svoj potenciál prenosu z človeka na človeka a pre absenciu liečby, proaktívne ekologické štúdie zamerané na potenciálnych hostiteľov sú momentálne jediným efektívnym spôsobom, ako predísť ďalším smrteľným ohniskám a zmapovať reálny dosah hrozby.