Americký viceprezident J. D. Vance v piatok 5. júna 2026 ostro odsúdil prístup britských úradov k prípadu vraždy 18-ročného študenta Henryho Nowaka. Tragický incident, pri ktorom dobodaného mladíka polícia omylom spútala, označil za dôkaz úpadku civilizácie v dôsledku masovej migrácie. Kancelária britského premiéra Keira Starmera v reakcii odmietla zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí a varovala pred zneužívaním tragédie na šírenie nenávisti.
Okolnosti tragédie a pochybenie polície
Zábery z policajnej telovej kamery, ktoré zachytávajú umierajúceho 18-ročného študenta Henryho Nowaka, vyvolali rozsiahle pobúrenie verejnosti. Priebeh udalostí na mieste činu bol podľa zverejnených informácií nasledovný:
- Mladíka po bodnutí 23-ročným sikhom Vickrumom Digwom britská polícia spútala.
- Následne bol na základe nepravdivého obvinenia označený za útočníka.
- Digwa policajtom priamo na mieste klamal, keď tvrdil, že ho Nowak rasisticky urážal a že obeťou je on sám.
Ostrá kritika z USA a slová viceprezidenta
Americký viceprezident J. D. Vance v piatok 5. júna 2026 odsúdil spôsob, akým Británia k tomuto prípadu pristupuje. Tvrdí, že incident ukazuje úpadok civilizácie, ktorý údajne spôsobila masová migrácia.
„Henry Nowak zomrel tým istým spôsobom, ako zomiera civilizácia: opustený, spútaný úradmi, ktoré mu neverili, nezaujímali sa oňho a ktoré ho obvinili zo spáchania zločinov z nenávisti, ktorých sa nedopustil. Jeho vražda je rovnako tragická ako poburujúca.“
K situácii pridal aj ďalšie politické a spoločenské hodnotenia:
- Vance skonštatoval, že študent by mal byť dnes ešte nažive.
- Bol by podľa neho nažive, keby posledné generácie európskych elít odolali politike sebazapierania a masového prílevu migrantov, z ktorých mnohí pohŕdajú Západom.
- Dodal tiež, že Henry nebol ani zďaleka prvým, kto tak zbytočne prišiel o život, a obáva sa, že nebude ani posledným.
Americké ministerstvo zahraničných vecí sa k téme vyjadrilo už vo štvrtok 4. júna 2026, keď vo svojom vyhlásení obvinilo Britániu z využívania „dvojakého metra“, čo sa týka postupov polície.
Reakcia britskej vlády a rodiny
Kancelária britského premiéra Keira Starmera v piatok po Vanceovom vyhlásení reagovala odsúdením týchto výrokov.
- Úrad britského premiéra odsúdil osoby, ktoré sa snažia zasahovať do demokracie Británie a vyvolávať rozdelenie v uliciach.
- Podľa úradu si samotná Nowakova rodina želá, aby jeho vražda nebola zneužitá na ďalšie rozdeľovanie, šírenie nenávisti alebo napätia.
Vyjadrenia J. D. Vancea a následná reakcia Downing Street z 5. júna 2026 odhaľujú prehlbujúce sa ideologické napätie medzi americkou administratívou a britskou vládou. Využitie tragického kriminálneho prípadu a objektívneho zlyhania polície na priamu kritiku európskej migračnej politiky zo strany USA ukazuje snahu preniesť americký kultúrno-politický naratív na medzinárodnú úroveň. Reakcia britského kabinetu demonštruje snahu chrániť si vnútornú suverenitu a tlmiť spoločenské vášne, pričom sa diplomaticky, no rázne opiera o prianie rodiny obete, čím odmieta zneužívanie tragédie na geopolitické ciele.