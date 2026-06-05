Podnikateľský časopis Forbes odhaduje, že americká popová superhviezda Taylor Swift sa stala najbohatšou hudobníčkou v histórii s majetkom vo výške dve miliardy dolárov. Táto suma predstavuje 100-percentný nárast oproti roku 2024. Tento historický finančný míľnik, o ktorom sa verejnosť dozvedela v piatok 5. júna 2026, sprevádzal bezprecedentný úspech svetového turné The Eras Tour a dlhoočakávané znovuzískanie jej pôvodných nahrávok.
Zárobky z The Eras Tour a prepisovanie hudobnej histórie
Tridsaťšesťročná autorka a interpretka hitov sa už v roku 2024 vďaka svetovému turné The Eras Tour zaradila medzi miliardárov. Forbes následne označil Swiftovú za jednu z komerčne najúspešnejších skladateliek všetkých čias. Finančný rast speváčky bol úzko spätý s jej koncertnou činnosťou:
- Turné od marca 2023 do decembra 2024 sa stalo najúspešnejšou koncertnou sériou v histórii s tržbami vo výške 2,2 miliardy dolárov.
- Za tieto peniaze speváčka napokon odkúpila späť pôvodné mastery svojich nahrávok.
Boj o práva a preformátovanie priemyslu
V roku 2020 Taylor Swift „preformátovalaa“ hudobný priemysel, keď nanovo vydala väčšinu svojej diskografie. Výsledkom bolo to, že autorské honoráre plynuli priamo do jej vlastného vrecka. Tomuto rozhodnutiu predchádzal dlhoročný spor o práva k jej ranej tvorbe:
- Na začiatku kariéry podpísala zmluvu s vydavateľstvom Big Machine, kde nahrala prvých šesť albumov.
- Ako to zvyčajne býva, práva patrili nahrávacej spoločnosti, ktorá ich v roku 2019 predala za viac ako 300 miliónov dolárov holdingovej spoločnosti bývalého hudobného manažéra Scootera Brauna.
- V roku 2020 Braun predal práva ďalej - investičnej spoločnosti Shamrock Capital.
- Napokon ich v roku 2025 od tejto spoločnosti speváčka odkúpila.
„Taylor Swift uviedla, že k tomu došlo bez jej vedomia alebo súhlasu.“
Po tomto predaji nasledoval niekoľkoročný verejný spor, ktorý umelkyňa vo svojich piesňach často spomínala. Rebríček miliardárov časopisu Forbes vychádza prevažne z verejne dostupných informácií o majetku, ako sú akcie, nehnuteľnosti, umelecké diela a iný luxusný tovar. Tieto údaje sa preto považujú za nepresné a niekedy sú i sporné.
Finančný triumf Taylor Swift ukazuje, ako môže umelec využiť kontrolu nad svojím dielom a priamou komunikáciou s fanúšikmi na maximalizáciu zisku. Jej strategické rozhodnutie nanovo nahrať staré albumy ukázalo cestu ďalším hudobníkom a zmenilo dynamiku vo vzťahoch medzi umelcami a vydavateľstvami. Dosiahnutie dvojmiliardového majetku vo veku 36 rokov a následné odkúpenie pôvodných nahrávok v roku 2025 predstavuje nielen obrovský komerčný úspech, ale aj definitívne víťazstvo v jednom z najznámejších sporov o autorské práva v modernej hudobnej histórii.