Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v piatok 5. júna 2026 zúčastnil na slávnostnom galavečere Ligy proti rakovine (LPR). Podujatie sa konalo pri príležitosti 30. výročia Dňa narcisov, nad ktorým hlava štátu prevzala oficiálnu záštitu. Vo svojom príhovore vyzdvihol solidaritu občanov, ocenil nečakaný úspech tohtoročnej zbierky a zdôraznil, že v boji so zákernou chorobou má najväčšiu silu práve ľudská spolupatričnosť.
Výnimočný úspech zbierky a dôvera verejnosti
Hlava štátu počas slávnostného večera vysoko vyzdvihla prácu organizátorov a ochotu verejnosti pomáhať. Tohtoročný Deň narcisov priniesol výsledky, ktoré v mnohom prekvapili.
- Prezident SR ocenil výsledok tohtoročného Dňa narcisov, ktorý výrazne prekonal očakávania samotných organizátorov.
- Poďakoval sa všetkým dobrovoľníkom a darcom, ktorí sa pričinili o úspech zbierky.
- Získané finančné prostriedky sú určené pre ľudí, ktorí sú počas náročnej liečby odkázaní na pomoc.
„Je nádherné vidieť, že Deň narcisov patrí na Slovensku hádam k najdôveryhodnejšej zbierke. Ľudia veria ľuďom, ktorí sa im s malými kasičkami a so žltými narcismi prihovárajú a ochotne svoje prostriedky, a častokrát aj z mála, veľmi radi pomôžu,“
zdôraznil vo svojom prejave Peter Pellegrini.
Neviditeľný nepriateľ a potreba podpory
Spolupatričnosť, vzájomná pomoc a ľudská solidarita patria podľa prezidenta k hodnotám, ktoré nadobúdajú mimoriadny význam najmä vo chvíľach, keď človek čelí vážnej chorobe. Téma onkologických ochorení si vyžaduje celospoločenskú empatiu.
- Vo svojom vystúpení pripomenul, že rakovina si nevyberá podľa veku, pohlavia, miesta narodenia ani sociálneho postavenia.
- Oznámenie takejto diagnózy predstavuje náročnú skúšku nielen pre samotného pacienta, ale výrazne zasahuje aj do života celej jeho rodiny a blízkych.
- Preto je podľa hlavy štátu kľúčové, aby sa ľudia v takýchto ťažkých situáciách mohli oprieť o podporu svojho okolia a cítili, že na svoj boj nie sú sami.
Na záver svojho prejavu prezident SR zaželal Lige proti rakovine, aby sa jej aj v ďalších rokoch darilo organizovať úspešné zbierky a poskytovať pomoc všetkým núdznym. Svoje povzbudenie adresoval aj samotným pacientom bojujúcim s onkologickým ochorením, ktorým poprial, aby zažili šťastný koniec svojho príbehu.
Príhovor prezidenta Petra Pellegriniho z 5. júna 2026 podčiarkuje nezastupiteľnú úlohu neziskového sektora a občianskej solidarity na Slovensku. Skutočnosť, že Deň narcisov aj po tridsiatich rokoch dokáže prekonávať očakávania, svedčí o vysokej miere dôvery verejnosti voči Lige proti rakovine, a to aj v časoch celospoločenských či ekonomických výziev. Prevzatie záštity a osobná účasť hlavy štátu na galavečere legitimizujú túto iniciatívu z najvyššej inštitucionálnej úrovne a vysielajú jasný signál onkologickým pacientom, že ich boj nie je spoločnosti ľahostajný.