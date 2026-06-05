Predseda Americkej komisie pre výtvarné umenie Rodney Mims Cook Jr., ktorý viedol delegáciu Spojených štátov na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF), odovzdal v piatok 5. júna 2026 ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi osobný odkaz od šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Kým nemenované zdroje hovoria o posilňovaní kultúrnych vzťahov, samotný šéf americkej diplomacie Marco Rubio o zložení delegácie nevedel. Prítomnosť Cooka, známeho schválením kontroverznej Trumpovej tanečnej sály, predstavuje prvú americkú účasť na tomto fóre po ôsmich rokoch.
Pozdravy od Trumpa a zmätok v diplomacii USA
K priamemu kontaktu medzi zástupcom Spojených štátov a ruským prezidentom došlo počas plenárneho zasadnutia fóra SPIEF. Zloženie americkej delegácie a samotné vystúpenie sprevádzali neštandardné diplomatické okolnosti:
- Spojené štáty do Petrohradu oficiálne nevyslali žiadnych významnejších politických predstaviteľov.
- Rodney Mims Cook Jr. bol počas plenárneho zasadnutia požiadaný, aby povedal niekoľko slov.
- Šéf americkej diplomacie Marco Rubio ešte v stredu 3. júna 2026 senátorom povedal, že o zložení delegácie nevedel.
- Nemenovaný americký predstaviteľ napriek tomu potvrdil, že delegáciu ministerstvo zahraničných vecí schválilo s cieľom posilniť bilaterálne kultúrne vzťahy.
- Podľa vyjadrení Ruska sa americká delegácia na fóre zúčastnila prvýkrát od roku 2018.
„Pán prezident Vladimir Putin, veľmi ma teší, že vás vidím. Máte krásne rodné mesto. Prinášam vám pozdravy od vášho priateľa, prezidenta Trumpa,“
vyhlásil Cook vo svojom prejave smerom k ruskému lídrovi.
Architekt kontroverzných zmien v Bielom dome
Osoba Rodneyho Mimsa Cooka Jr. je v amerických vládnych kruhoch úzko spätá s priamymi rozhodnutiami súčasného prezidenta a viacerými nedávnymi kontroverziami v domácej politike.
- Cook bol do funkcie predsedu komisie pre výtvarné umenie vymenovaný samotným prezidentom v januári 2026.
- Po svojom nástupe rýchlo pristúpil k schváleniu Trumpových plánov na vybudovanie novej tanečnej sály v Bielom dome.
- Tento projekt sa stal následne predmetom intenzívneho skúmania a kritiky.
- Hlavným dôvodom kritiky bolo, že projekt zmenil historický charakter dnes už zbúraného východného krídla, a to bez riadneho schvaľovacieho procesu.
Vystúpenie Rodneyho Mimsa Cooka Jr. v Petrohrade z 5. júna 2026 vysiela nejednoznačné signály o štruktúre americkej zahraničnej politiky pod vedením Donalda Trumpa. Kým oficiálna línia ministerstva hovorí o kultúrnej výmene a minister zahraničných vecí Marco Rubio deklaruje nevedomosť o zložení delegácie, prezident Trump vysiela do Ruska svojho lojálneho úradníka zodpovedného za výtvarné umenie. Skutočnosť, že odkaz „priateľovi“ Putinovi odovzdáva práve človek, ktorý bez riadneho procesu schválil demoláciu historického krídla Bieleho domu, naznačuje Trumpovu preferenciu využívať na neformálne diplomatické kontakty stopercentne lojálnych ľudí z mimodiplomatického prostredia. Návrat americkej delegácie na fórum po ôsmich rokoch tak slúži primárne ako osobný komunikačný kanál medzi lídrami mimo štandardných štruktúr.