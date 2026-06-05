Britský herecký svet zasiahla v piatok 5. júna 2026 smutná správa o úmrtí 72-ročného Anthonyho Heada. Uznávaný herec, ktorý si získal medzinárodnú slávu najmä vďaka ikonickým úlohám v seriáloch Buffy, premožiteľka upírov a Ted Lasso, podľahol zdravotným komplikáciám. Jeho úmrtie s hlbokým zármutkom oficiálne potvrdila najbližšia rodina.
Príčiny úmrtia a herecké začiatky
Informácie o odchode známeho herca poskytli verejnosti jeho najbližší príbuzní, ktorí objasnili aj zdravotné okolnosti jeho úmrtia:
- Úmrtie herca vo veku 72 rokov oficiálne oznámili jeho dcéry Emily a Daisy.
- Podľa ich vyjadrenia otec zomrel na komplikácie, ktoré boli spôsobené zápalom pľúc.
- Anthony Head sa v rodnom Spojenom kráľovstve prvýkrát výraznejšie preslávil v 80. rokoch 20. storočia.
- Jeho popularita v Británii v tom čase pramenila zo série úspešných reklám na instantnú kávu Nescafé.
Kultové seriálové roly a medzinárodný úspech
Po úspechu na domácej scéne sa Headovi podarilo trvalo etablovať aj v náročnom zámorskom televíznom priemysle.
- Skutočný prielom v Spojených štátoch mu priniesla rola knihovníka Ruperta Gilesa.
- V kultovom seriáli Buffy, premožiteľka upírov, ktorý sa vysielal v rokoch 1997 až 2003, stvárnil mentora ústrednej postavy.
- Svoj herecký status neskôr potvrdil stvárnením postavy Ruperta Manniona v mimoriadne populárnom seriáli Ted Lasso.
„Náš smútok je oveľa väčší ako diera, ktorú po sebe zanechal, ale vieme, že jeho odkaz bude žiť ďalej, v seriáloch, ktorých bol súčasťou, a v publiku, ktoré ich miluje,“
uviedli hercove dcéry na margo obrovskej straty.
Odchod Anthonyho Heada z 5. júna 2026 znamená pre svetovú televíznu tvorbu stratu výrazného a charizmatického charakterového herca. Jeho schopnosť plynule prejsť od populárnych komerčných kampaní v Británii až k hlbokým a kultovým úlohám v amerických produkciách dokazuje jeho obrovskú hereckú flexibilitu. Postava mentora Ruperta Gilesa definovala celú jednu televíznu éru a jeho nedávne účinkovanie v seriáli Ted Lasso potvrdilo, že jeho talent dokázal naplno osloviť aj súčasné moderné publikum. Odkaz, ktorý po sebe britský herec zanecháva, zostane vďaka nadčasovosti týchto diel trvalou súčasťou globálnej popkultúry.