Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok 5. júna 2026 nariadil posádke na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), aby sa preventívne ukryla v kozmickej lodi a pripravila sa na potenciálnu evakuáciu. Dôvodom tohto krízového scenára je zhoršujúci sa únik vzduchu, ktorý nastal v ruskej časti orbitálneho laboratória. Situácia poukazuje na dlhodobé technické problémy, o ktorých obe hlavné vesmírne agentúry diskutujú už mesiace.
Problémy v module Zvezda a snahy o opravu
Porucha nastala konkrétne v ruskom servisnom module Zvezda. Tento modul predstavuje kľúčovú štruktúru v rámci celého laboratória, ktoré je veľké približne ako futbalové ihrisko. Podľa hovorkyne NASA Bethany Stevensovej ide o dlhodobejší problém, ktorý sa postupne vyostril.
„Spojovací tunel servisného modulu Zvezda, známy ako PrK, trpel prasklinami a únikmi už nejaký čas a Roskosmos ho doteraz zmierňoval v maximálnej možnej miere.“
Aktuálny stav pri riešení problému a postoj oboch agentúr:
- Únik vzduchu sa priamo na mieste snaží opraviť ruský kozmonaut.
- NASA a ruská vesmírna agentúra Roskosmos o príčinách a možných riešeniach malých únikov vzduchu diskutujú už celé mesiace.
- Roskosmos vo svojom oficiálnom vyhlásení uviedol, že v ruskej časti stanice boli objavené celkovo dva úniky vzduchu.
- Jeden z týchto únikov už bol údajne opravený a ruská strana sa v súčasnosti zameriava na riešenie druhého.
- Ruská agentúra naďalej pevne trvá na tom, že posádke stanice nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Zvýšenie úniku a pohotovosť misie Crew-12
Nariadenia od NASA dostali štyria astronauti misie Crew-12 už v pondelok 1. júna 2026 ráno východoamerického času. Túto dotknutú posádku tvoria nasledujúci členovia:
- Američania Jessica Meirová a Jack Hathaway.
- Francúzska astronautka Sophie Adenotová.
- Ruský kozmonaut Andrej Feďajev.
Kritický moment podľa nemenovaného predstaviteľa americkej vesmírnej agentúry nastal práve v pondelok 1. júna 2026. Úniky vzduchu boli totiž v predchádzajúcich mesiacoch relatívne malé, no v spomínaný pondelok sa ich objem náhle zvýšil z jednej libry vzduchu za deň na dve libry, čo predstavuje 0,9 kilogramu.
Piatkový krízový stav z 5. júna 2026 na Medzinárodnej vesmírnej stanici ilustruje prehlbujúce sa problémy so starnúcou infraštruktúrou ruskej sekcie. Kým ruský Roskosmos situáciu bagatelizuje a ubezpečuje o absencii rizika, radikálny krok NASA vo forme prípravy na evakuáciu misie Crew-12 svedčí o vysokej miere opatrnosti a reálnych obavách z ďalšieho zlyhania modulu Zvezda. Zvýšený únik vzduchu, ktorý sa za jediný deň zdvojnásobil, donútil americkú stranu k bezprecedentným preventívnym opatreniam, čo jasne zvýrazňuje kontrast v prístupe k riadeniu bezpečnosti medzi partnermi na obežnej dráhe.