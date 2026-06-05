Ruský prezident Vladimir Putin v piatok 5. júna 2026 odmietol návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na osobné stretnutie. Počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) vyhlásil, že priamy dialóg je bez vopred pripravenej mierovej dohody nezmyselný. Šéf Kremľa tak reagoval na štvrtkový otvorený list ukrajinského lídra, ktorý vyzýval na stretnutie, ukončenie vojny a úplné prímerie. Putin zároveň zdôraznil, že vojenské operácie sa skončia až po dosiahnutí stanovených ruských cieľov.
Odmietnutie stretnutia a podmienka dohôd
Postoj Moskvy k iniciatíve Kyjeva predniesol ruský líder počas svojho vystúpenia na fóre SPIEF. Návrh na priame rokovania prezidentov momentálne nepovažuje za prínosný, pokiaľ na stole nebude ležať už pripravený konkrétny mierový dokument.
„Nevidím zmysel v stretnutí. Pre ukrajinskú stranu má zmysel len zastaviť postup našich ozbrojených síl. To je všetko. A potrebujeme dohody,“ povedal Putin. „Nech pracujú odborníci, nech vypracujú nejaké riešenia, a potom sa môžeme stretnúť,“ deklaroval.
Zelenského návrhy a ruské strategické ciele
Putinova reakcia prišla ako priama odozva na otvorený list, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj adresoval do Moskvy vo štvrtok 4. júna 2026. Ukrajinský líder vo svojom liste definoval viaceré jasné požiadavky a návrhy pre diplomatické riešenie:
- Vyzval Putina na osobné stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť v neutrálnej krajine.
- Navrhol uzavretie úplného prímeria počas celého trvania rokovaní o ukončení vojny.
- Súčasťou dohody mala byť aj kompletná výmena všetkých vojnových zajatcov.
- Zelenskyj tiež žiadal prijatie opatrení na návrat civilistov a detí, ktoré boli unesené počas trvania vojny.
Kremeľ na tento zoznam požiadaviek bezprostredne zareagoval vyhlásením, že ukrajinský prezident je na stretnutie s Putinom kedykoľvek vítaný priamo v Moskve.
Ruský prezident na fóre SPIEF v piatok 5. júna 2026 taktiež jasne artikuloval, že vojenské operácie sa jedného dňa síce skončia, avšak stane sa tak výlučne vtedy, keď Rusko dosiahne svoje stanovené ciele. Tie podľa dostupných informácií zahŕňajú najmä získanie kontroly nad celým východoukrajinským regiónom Donbas a vynútenie si ďalších politických i vojenských ústupkov zo strany Ukrajiny.
Vyjadrenia Vladimira Putina z 5. júna 2026 opätovne potvrdzujú neochotu Kremľa ustúpiť zo svojich maximalistických požiadaviek. Odmietnutie Zelenského návrhu na rokovanie na neutrálnej pôde a trvanie na predbežnej dohode pripravenej „odborníkmi“ ukazuje, že Moskva momentálne nemá záujem o rovnocenný kompromis, ale skôr o nadiktovanie podmienok. Skutočnosť, že Rusko naďalej podmieňuje ukončenie konfliktu územnými a politickými ústupkami, jasne naznačuje, že vojna bude pokračovať v plnej intenzite aj naďalej.