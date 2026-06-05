Vo vlakovej stanici Krpeľany došlo v piatok 5. júna 2026 popoludní k zrážke dvoch vlakov, pri ktorej sa zranili dvaja ľudia. Do stojaceho osobného vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), v ktorom sa viezlo približne 100 cestujúcich, zozadu narazil nákladný rušeň súkromného dopravcu. Na mieste okamžite zasiahli zložky integrovaného záchranného systému vrátane hasičov z Martina a Dolného Kubína. Nehoda si vyžiadala dočasné úplné zastavenie dopravy, no v súčasnosti je už úsek s obmedzeniami prejazdný.
Detaily zrážky a zásah na stanici
O mimoriadnej udalosti informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline. Podľa spresnených informácií od hasičov a železničných spoločností mal incident nasledujúci priebeh:
- Osobný vlak Os 3924 spoločnosti ZSSK riadne stál na zastávke v stanici Krpeľany.
- Do tohto stojaceho vlaku zozadu narazilo hnacie koľajové vozidlo (rušeň) nákladného súkromného dopravcu.
- K vykoľajeniu ani jedného z vlakov či rušňov našťastie nedošlo.
- Na mieste zasahovalo 11 profesionálnych hasičov z hasičských staníc v Martine a Dolnom Kubíne so štyrmi kusmi techniky.
- Popri hasičoch na mieste zasahovali aj ďalšie zložky integrovaného záchranného systému a príslušné železničné orgány.
Stav cestujúcich a ich evakuácia
Vzhľadom na vysoký počet osôb vo vlaku boli na miesto okamžite vyslané záchranné kapacity na preverenie zdravotného stavu pasažierov.
- Vo vozňoch osobného vlaku sa v čase nárazu viezlo približne 100 cestujúcich.
- Dvaja cestujúci utrpeli pri zrážke ľahké zranenia.
- Títo zranení ľudia boli záchranármi prevezení na odborné lekárske vyšetrenie.
- Ostatní cestujúci boli z miesta udalosti bezpečne prepravení nasledujúcim vlakovým spojením.
„Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich, ich zdravotný stav sa aktuálne preveruje. Zatiaľ máme nahlásené dve ľahšie zranenia,“
potvrdila v prvých momentoch hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Obmedzenia v doprave a vyšetrovanie
Nehoda paralyzovala hlavný železničný ťah. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) bezprostredne po náraze dočasne úplne zastavili vlakovú dopravu v tomto úseku.
- Aktuálne je už doprava v úseku okolo stanice Krpeľany obnovená.
- Vlaky nateraz jazdia obojsmerne po jednej koľaji.
- Okolo miesta udalosti je nariadené bezpečnostné obmedzenie rýchlosti na 10 kilometrov za hodinu.
- Presné príčiny a bližšie okolnosti tejto železničnej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Piatková nehoda v Krpeľanoch z 5. júna 2026 jasne poukazuje na riziká spojené so zahustenou premávkou a prítomnosťou viacerých dopravcov na slovenskej železničnej sieti. Skutočnosť, že súkromný nákladný rušeň narazil do stojaceho osobného vlaku ZSSK zozadu, evokuje zlyhanie signalizačného systému alebo ľudský faktor na strane vodiča hnacieho vozidla. Obrovským šťastím bolo, že vlaky sa nevykoľajili a sto cestujúcich vyviazlo len s dvoma ľahkými zraneniami. Rýchla reakcia záchranných zložiek a operatívne obnovenie dopravy po jednej koľaji zo strany ŽSR minimalizovali meškania na dôležitom ťahu, no vyšetrovacie orgány budú musieť dať ráznu odpoveď na to, ako mohlo dôjsť k prehliadnutiu stojaceho osobného vlaku na zastávke.