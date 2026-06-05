Slovenský premiér Robert Fico vyjadril v piatok 5. júna 2026 solidaritu Rumunsku po výbuchu námorného dronu v prístave Konstanca. Počas samitu v Čiernej Hore varoval, že podobné incidenty siahajúce na územie NATO môžu spustiť tretiu svetovú vojnu. Zároveň rázne vyzval na obnovenie diplomatického dialógu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Výbuch v Rumunsku a hrozba globálneho konfliktu
Predseda vlády SR reagoval na incident na tlačovom brífingu v čiernohorskom Tivate, kde sa zúčastnil na samite Európskej únie a krajín západného Balkánu. Fico podotkol, že hoci nemá o incidente v Rumunsku dostatok detailných informácií, pravdepodobne ide opäť o nejaký zablúdený dron, či už úmyselne alebo neúmyselne. Skonštatoval, že nebude nikoho priamo obviňovať, no situáciu považuje za veľmi nebezpečnú.
„Predstavte si, že by takýto dron vletel do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO, Európskej únie, a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. Veď to môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny,“
poznamenal Fico.
Výzva na dialóg a detaily bezpečnostného incidentu
Podľa slovenského premiéra je za týchto okolností nevyhnutné, aby niekto okamžite začal viesť dialóg s ruským lídrom. Svoju výzvu na diplomatické riešenie konkretizoval viacerými argumentmi:
- Ficovi podľa jeho slov nezáleží na tom, či rokovania povedie delegácia lídrov z Európskej únie, alebo kancelár či prezident inej silnej krajiny.
- Kľúčové podľa neho je, aby sa predstavitelia vôbec začali rozprávať s Vladimirom Putinom.
- Varuje, že po ďalších piatich či šiestich takýchto incidentoch zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne.
Samotný incident v Rumunsku opäť podčiarkuje prítomnosť vojenských rizík pre členské štáty. O samotnom útoku sú známe nasledujúce fakty:
- K explózii námorného dronu, ktorý sa bežne používa vo vojne na Ukrajine, došlo v piatok na mori v prístave Konstanca.
- Výbuch poničil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti.
- Pri tomto incidente nie sú hlásené žiadne obete ani zranení.
- Úrady momentálne preverujú, či sa v okolí miesta výbuchu nenachádzajú aj ďalšie podobné nebezpečné zariadenia.
- K udalosti došlo len týždeň po tom, ako ruský dron zasiahol obytnú budovu v rumunskom meste Galati neďaleko ukrajinských hraníc.
Vyjadrenia Roberta Fica z 5. júna 2026 jasne zapadajú do jeho dlhodobej zahraničnopolitickej rétoriky, ktorá preferuje diplomatické ukončenie vojny pred rizikom vojenskej eskalácie. Využitie bezpečnostného incidentu v Konstanci na apelovanie na dialóg s Vladimirom Putinom ukazuje snahu slovenského premiéra presvedčiť európskych partnerov o neudržateľnosti súčasného stavu. Kým Rumunsko počíta reálne materiálne škody a už druhý vážny incident na svojom území v priebehu týždňa, Fico túto eskaláciu strategicky využíva na posilnenie domáceho naratívu a varovanie pred zatiahnutím Aliancie do priameho globálneho konfliktu.