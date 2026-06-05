Ukrajinské námorníctvo v piatok 5. júna 2026 oficiálne potvrdilo, že námorný dron, ktorý explodoval v rumunskom prístave Konstanca, patril do jeho flotily. Zariadenie sa vymklo kontrole po tom, ako ruská armáda nasadila prostriedky elektronického boja a vychýlila ho z kurzu. Vďaka včasnému varovaniu z ukrajinskej strany a promptnej evakuácii oblasti rumunskými úradmi si mohutný výbuch nevyžiadal žiadne civilné obete, no incident opäť vyostril napätie v čiernomorskom regióne.
Zásah elektronickým bojom a ukrajinské varovanie
K strate kontroly nad bezpilotným hladinovým plavidlom došlo počas plnenia úloh v operačnej oblasti Čierneho mora. Zariadenie sa dostalo pod vplyv systémov elektronického boja ruskej armády, čím sa úplne vymklo spod kontroly a samovoľne zamierilo priamo k pobrežiu Rumunska.
„Ukrajinské námorníctvo poskytlo rumunskému námorníctvu potrebné informácie, aby sa predišlo civilným obetiam,“
uviedlo ukrajinské námorníctvo vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti, čím vysvetlilo dôvody promptnej reakcie rumunských záchranných zložiek.
Priebeh incidentu a silná explózia
Rumunské úrady zasahovali na mieste udalosti už od skorých ranných hodín. Priebeh zásahu v civilnom prístave bol nasledovný:
- Námestník ministra vnútra Raed Arafat informoval, že hlásenie o nájdení dronu prišlo už o 06.00 h miestneho času.
- Ministerstvo obrany neskôr tento údaj mierne upresnilo s tým, že oznámenie dostali o 06.20 h.
- Dron bol objavený v prístave neďaleko sídla Rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori (ARSVOM).
- K samovoľnej explózii zariadenia došlo približne o 10.30 h v čase, keď úrady objekt obhliadali a posudzovali.
- Oblasť už bola v tom čase preventívne evakuovaná a plne zabezpečená.
- Podľa prefekta župy Konstanca Adriana-Teodora Picoiua bolo silný výbuch cítiť aj v prímorskom letovisku Navodari, ktoré je vzdialené približne 20 kilometrov.
Vyšetrovanie a diplomatické reakcie
Incident vyvolal okamžité reakcie na diplomatickej aj bezpečnostnej úrovni. Ruské veľvyslanectvo v Bukurešti vydalo vyhlásenie, v ktorom potvrdilo ukrajinský pôvod dronu, no zároveň sa dištancovalo od zodpovednosti:
„Akékoľvek pokusy priamo alebo nepriamo spájať tento dron s Ruskom a pripisovať mu zodpovednosť za incident sú neopodstatnené.“
Rumunský prezident Nicušor Dan označil incident jednoznačne za dôsledok vojny, ktorú Rusko rozpútalo na susednej Ukrajine. Prípadom sa medzitým začala zaoberať prokuratúra v Konstanci, ktorá otvorila konanie vo veci prítomnosti neoznačeného vojenského plavidla s výzbrojou a pravdepodobne aj výbušninami v priestoroch civilného prístavu.
Piatkový incident z 5. júna 2026 je názorným príkladom toho, ako moderné vojenské technológie, akými sú systémy elektronického boja, môžu spôsobiť nepredvídateľné rozšírenie ukrajinského konfliktu na územie členského štátu NATO. Včasná a transparentná komunikácia ukrajinského námorníctva s rumunskými partnermi ukázala vysokú mieru profesionality, vďaka ktorej sa predišlo stratám na životoch. Ruské snahy o dištancovanie sa od incidentu však narážajú na fakt, že to boli práve ich rušičky, ktoré vychýlili ukrajinský dron z kurzu na Rumunsko. Začatie prokurátorského vyšetrovania v Konstanci potvrdzuje, že Bukurešť berie narušenie bezpečnosti strategického civilného prístavu mimoriadne vážne.