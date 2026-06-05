Slovenský premiér Robert Fico plánuje riešiť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou problém preplatenia vojenskej techniky, ktorú Slovensko darovalo Ukrajine. Túto tému chce otvoriť na blížiacom sa summite už počas tohto mesiaca, o čom informoval v piatok 5. júna 2026 po skončení summitu Európskej únie a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate. Okrem chýbajúcich financií predstavil aj plány pre slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke, kde presadzuje rozšírený formát rokovaní za účasti európskych lídrov.
Chýbajúce zdroje za techniku pre Ukrajinu
Problémy s preplácaním darovanej vojenskej techniky chce Robert Fico otvoriť priamo na európskej úrovni počas najbližšieho summitu v júni 2026. Situáciu vníma cez optiku aktuálneho stavu európskych financií:
- Hlavnou prekážkou v preplácaní je podľa neho akútny nedostatok finančných zdrojov.
- Zdroje, ktoré sa mali pôvodne použiť na refundáciu pre členské štáty, boli podľa premiéra použité priamo na pomoc Ukrajine.
- Riešenie tohto problému by malo vzísť z priamych rokovaní so šéfkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou.
„Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu.“
Nová vízia pre Vyšehradskú štvorku
Na summite v Tivate otvoril predseda slovenskej vlády aj tému budúceho fungovania formátu Vyšehradskej štvorky (V4) v kontexte prichádzajúceho slovenského vedenia.
- Slovensko prevezme predsedníctvo v tomto stredoeurópskom zoskupení v júli 2026.
- Premiér si želá, aby skupina po tomto prevzatí začala fungovať v rozšírenom formáte V4+.
- Na spoločných rokovaniach by sa tak mali priamo zúčastňovať aj významní predstavitelia Európskej únie.
„Predpokladám, že v krátkom čase by to mala byť aj predsedníčka Európskej komisie, pretože V4 plus predsedníčka Európskej komisie, to je formát, ktorý môže pomerne veľa vyriešiť.“
Vyhlásenia Roberta Fica z 5. júna 2026 naznačujú pragmatický a asertívny prístup k európskym inštitúciám. Tlak na preplatenie darovanej vojenskej techniky odhaľuje napätie z prerozdeľovania európskych zdrojov, ktoré sa podľa premiéra presmerovali priamo na Ukrajinu. Zároveň snaha o povýšenie formátu V4 na úroveň rokovaní s predsedníčkou Európskej komisie potvrdzuje ambíciu Slovenska využiť júlové predsedníctvo na priame zapojenie Bruselu do riešenia regionálnych požiadaviek strednej Európy.