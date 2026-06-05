Príprava kontroverzného projektu obnovy štátneho IT portálu Slovensko.sk sa nateraz dočasne zastavuje. Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ v piatok 5. júna 2026 rázne zasiahol do procesu a požiadal kompetentných o pozastavenie podpisu zmlúv. Svoje rozhodnutie a ďalší postup pri 90-miliónovej zákazke plánuje najskôr prediskutovať priamo s predsedom vlády Robertom Ficom.
Zásah ministra a pokyny pre NASES
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR oficiálne potvrdilo zastavenie krokov smerujúcich k realizácii projektu. Minister Samuel Migaľ vydal v piatok 5. júna 2026 nasledujúce pokyny:
- Požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), aby zatiaľ neschválili podpis zmlúv na tento projekt.
- Vyzval generálnu riaditeľku NASES Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala žiadne ďalšie kroky.
- Okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí chce minister najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
„Minister považuje za dôležité, aby sa pri tak významnom projekte postupovalo transparentne, zodpovedne a po dôkladnom zvážení všetkých súvislostí. O ďalšom postupe bude verejnosť informovať po stretnutí s premiérom,“
uviedol vo svojom oficiálnom stanovisku rezort informatizácie.
Tlak opozície a mimovládneho sektora
Rozhodnutie ministra prichádza bezprostredne po stupňujúcom sa tlaku zo strany opozície aj odbornej verejnosti. Na okamžité zastavenie projektu v odhadovanej hodnote 90 miliónov eur vyzvalo ešte v to isté piatkové doobedie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS).
Opozícia a odborníci argumentujú viacerými závažnými pochybnosťami:
- Minister má podľa PS počkať na pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vypracovať samotná vláda.
- Vyžaduje sa tiež odobrenie projektu od Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).
- Nie je preukázané, že by bol projekt riadne rozpočtovo krytý, čo by pri podpise znamenalo rozpor so zákonom o rozpočtových pravidlách.
- Už pred politickou výzvou projekt ostro kritizovalo aj známe občianske združenie Slovensko.Digital.
Dočasné zastavenie projektu obnovy Slovensko.sk z 5. júna 2026 je jasným signálom, že tlak opozície a odbornej IT komunity priniesol okamžitý efekt. Minister Samuel Migaľ si zjavne uvedomil politické i právne riziká spojené s podpisom 90-miliónovej zmluvy, ktorá nemá preukázané rozpočtové krytie a chýba jej odobrenie od štátnych analytikov. Presunutie konečného rozhodnutia na úroveň premiéra Roberta Fica ukazuje, že sporný IT projekt presiahol bežné kompetencie jedného rezortu a stal sa citlivou vnútropolitickou témou, pri ktorej si vláda nemôže dovoliť netransparentný a potenciálne protizákonný prešľap.