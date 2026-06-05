Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo v piatok 5. júna 2026 ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa na okamžité prehodnotenie projektu obnovy portálu Slovensko.sk, ktorého hodnota presahuje 90 miliónov eur. Opozícia žiada verejný záväzok, že k podpisu zmluvy nedôjde do pondelka 8. júna 2026, kým ministerstvo nezíska kladné stanoviská zo znaleckého posudku a od Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Upozorňuje tiež na chýbajúce rozpočtové krytie, čo by pri podpise znamenalo porušenie zákona.
Odpor odborníkov a zamestnancov štátu
Na piatkovej tlačovej konferencii o krokoch opozície informoval poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS), ktorý ministrovi Migaľovi zaslal v tejto veci aj oficiálny list. Upozornil, že kritika obrovskej štátnej zákazky prichádza z viacerých dôležitých strán a inštitúcií.
Kritický postoj k projektu zaujali podľa poslanca nasledujúce subjekty:
- Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).
- Odborná verejnosť.
- Zamestnanci samotného ministerstva.
- Zamestnanci Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), na ktorých údajný list sa Hargaš odvolával.
„Nesúhlasí s tým ÚHP, nesúhlasí s tým odborná verejnosť, zamestnanci ministerstva a teraz už ani zamestnanci Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES),“
uviedol Ján Hargaš vo svojom vystúpení.
Chýbajúce milióny a hrozba porušenia zákona
Okrem odbornej kritiky čelí projekt obnovy Slovensko.sk aj závažným problémom z hľadiska financovania. Hargaš zdôraznil, že momentálne nie je vôbec preukázané, že by bol tento projekt rozpočtovo krytý.
- Prostriedky na projekt sa nenachádzajú v rozpočte Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).
- Financie nie sú alokované ani v rozpočte agentúry NASES.
„Ak teraz dôjde k podpisu zmluvy, bude to porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý hovorí, že nemôžete podpisovať zmluvu, ktorú nemáte rozpočtovo krytú,“
upozornil poslanec na možné právne dôsledky.
Výzva opozičného hnutia z piatka 5. júna 2026 stavia ministra Samuela Migaľa pod značný verejný tlak. Ultimátum stanovené do pondelka 8. júna jasne ohraničuje časový priestor na reakciu rezortu. Ak by ministerstvo pristúpilo k realizácii 90-miliónového projektu napriek nesúhlasu štátnych analytikov a bez jasného rozpočtového krytia v MIRRI a NASES, riskovalo by nielen priame porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, ale aj prehĺbenie nedôvery vo vnútri vlastných inštitúcií.