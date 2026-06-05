Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozsiahlom rozhovore pre denník Izvestija zhodnotil aktuálny stav vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. V súvislosti s riešením situácie na Ukrajine hovorí o začarovanom kruhu a kritizuje nedostatok pokroku od summitu v Anchorage. Lavrov zároveň rázne odmietol vyjadrenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a obvinil Západ z dlhodobej snahy o potlačenie a rozdelenie Ruskej federácie.
Začarovaný kruh a vťahovanie Ukrajiny do NATO
V dialógu so Spojenými štátmi o urovnaní situácie na Ukrajine pozoruje ruská diplomacia podľa Lavrova začarovaný kruh. Ani takmer rok po rusko-americkom summite v Anchorage na Aljaške nezaznamenala ruská strana nijaký pokrok. Rovnako podľa neho nevidieť ani želanie presvedčiť Kyjev, aby návrhy Washingtonu prijal.
„My sa v tomto kruhu točíme,“ uviedol ruský minister v rozhovore.
Lavrov sa vyjadril aj k postojom Severoatlantickej aliancie a jej čelných predstaviteľov:
- Nedávne vyhlásenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho o budúcnosti Ukrajiny v Aliancii sú podľa neho poháňané túžbou ukázať, že Európa bude „tvrdiť muziku“.
- Pripomenul, že jedine USA uznali potrebu riešiť základnú príčinu ukrajinskej krízy.
- Tou sú podľa Lavrova bezpečnostné problémy Ruska, ktoré vznikajú vťahovaním Ukrajiny do Aliancie.
Návrat veľvyslanca a západné snahy o rozdelenie Ruska
Zlepšenie napätých vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi musí podľa šéfa ruskej diplomacie nevyhnutne zahŕňať prítomnosť amerického veľvyslanca v Moskve. Každá krajina má síce právo určiť si úroveň svojho diplomatického zastúpenia v zahraničí, ale úplná normalizácia musí zahŕňať plnohodnotného vedúceho diplomatickej misie, ktorým je veľvyslanec.
Súčasne poukázal na ignorovanie ruských návrhov zo strany Spojených štátov:
- USA nechali bez odpovede návrh na zrušenie sankcií, ktoré sa týkajú poslancov obidvoch krajín.
- „Niekoľkokrát som to pripomínal, ale žiadna reakcia nenasledovala,“ konštatoval Lavrov.
V rozhovore pre denník Izvestija sa Lavrov zameral aj na historické a geopolitické zámery západných štátov voči Moskve:
- Západ chcel podľa jeho slov vždy potlačiť a rozdeliť Rusko.
- Západ nikdy neskrýval, že chce pripraviť susedov Ruska o výhody spolupráce s ním.
- Chce tiež, aby títo susedia zaplatili cenu za dobrodružstvo, ktoré Západ vždy živil a naďalej živí, majúc na mysli potlačenie a rozdelenie Ruska.
- Tieto myšlienky začali podľa ruského ministra mimoriadne aktívne „víriť v mysliach západných elít“ po rozpade Sovietskeho zväzu a vzniku Spoločenstva nezávislých štátov.
Vyjadrenia Sergeja Lavrova zverejnené v piatok 5. júna 2026 opätovne potvrdzujú hlbokú priepasť medzi Ruskom a Západom. Obviňovanie NATO z provokácií a snaha o priamy dialóg výlučne so Spojenými štátmi dokazujú, že Kremeľ sa naďalej snaží izolovať európskych spojencov a riešiť bezpečnostnú architektúru bipolárne. Požiadavka na návrat amerického veľvyslanca do Moskvy však naznačuje, že Rusko si napriek ostrej protizápadnej rétorike ponecháva pootvorené dvere pre diplomatickú normalizáciu s Washingtonom.