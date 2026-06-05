Polícia v piatok 5. júna 2026 informovala o začatí trestného stíhania pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Prípad, ktorý otriasol okresom Michalovce, sa odohral vo štvrtok 4. júna v zariadení poskytujúcom náhradu rodinného prostredia. Mladistvá osoba tam podľa polície držala maloleté dieťa dolu hlavou cez balkón a vyhrážala sa jeho pustením. Tragédii zabránila duchaprítomná zamestnankyňa zariadenia.
Šokujúci incident na balkóne
K mimoriadne dramatickej udalosti došlo vo štvrtok 4. júna 2026 krátko pred dvanástou hodinou. V centre pozornosti bola mladistvá osoba, ktorá sa v zariadení pre ohrozené rodiny nachádzala na základe predchádzajúceho rozhodnutia súdu spolu s maloletým dieťaťom.
Podľa dostupných policajných informácií mal incident nasledujúci priebeh:
- Mladistvá osoba, ktorá bola s dieťaťom v blízkom vzťahu, ho z doposiaľ nezistených dôvodov vzala z interiéru budovy priamo na balkón na prvom poschodí.
- Na balkóne mala dieťa chytiť za nohu a držať ho dolu hlavou priamo nad zábradlím.
- Popri tom ním mala triasť a verbálne sa vyhrážať, že ho pustí dole.
„Toto konanie spozorovala jedna zo zamestnankýň zariadenia, s mladistvou osobou nadviazala kontakt a snažila sa ju upokojiť, aby predišla zbytočnej tragédii. Mladistvá osoba následne s dieťaťom vošla do izby.“
Vďaka tomuto včasnému zásahu zamestnankyne k usmrteniu dieťaťa nedošlo. Pracovníčka následne dieťa okamžite odniesla do michalovskej nemocnice a zalarmovala políciu.
Trestné stíhanie a hrozba dlhoročného väzenia
Policajné hliadky po príchode na miesto obmedzili podozrivú mladistvú osobu na osobnej slobode. Vzhľadom na extrémnu závažnosť celého prípadu a fakt, že poškodeným je maloleté dieťa, si vyšetrovanie prevzal priamo vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
V rámci prebiehajúceho vyšetrovania boli realizované nasledujúce procesné kroky:
- Všetky prvotné úkony s mladistvou prebiehali za povinnej prítomnosti pracovníčky sociálnej kurately a psychológa.
- Po ich ukončení bola podozrivá osoba okamžite umiestnená do cely policajného zaistenia.
- Do ďalšieho konania budú podľa polície pribratí znalci z rôznych odborov s cieľom vypracovať odborné znalecké posudky, na základe ktorých sa rozhodne o ďalšom postupe.
Trestný zákon stanovuje za takýto čin trest odňatia slobody v trvaní 15 až 20 rokov, avšak v prípade mladistvej osoby sa táto trestná sadzba automaticky znižuje na polovicu.
Pokus o vraždu zo štvrtka 4. júna 2026 ukazuje obrovskú zraniteľnosť aj v rámci systému náhradnej starostlivosti. Skutočnosť, že k incidentu s maloletým dieťaťom došlo priamo v zariadení určenom na ochranu ohrozených rodín, vyvoláva otázky o možnostiach prevencie skratových konaní u zverencov. Iba vysoko profesionálny a pohotový prístup zamestnankyne zariadenia zabezpečil, že nedošlo k nezvratnej tragédii. Pre kriminálnu políciu a znalcov bude teraz kľúčové dešifrovať psychologický motív konania mladistvej osoby, na ktorú po vyšetrovaní čaká súdny proces s hrozbou dlhoročného trestu odňatia slobody.