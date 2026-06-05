V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca vybuchol v piatok 5. júna 2026 dopoludnia námorný dron. Explózia, ku ktorej došlo na mori počas obhliadky objektu úradmi, si podľa prvotných informácií nevyžiadala žiadne obete. Ministerstvo obrany potvrdilo, že nejde o rumunské zariadenie, ale o typ bežne využívaný vo vojne na Ukrajine. K udalosti dochádza len týždeň po tom, čo iný dron zasiahol obytný dom v meste Galati a zranil dvoch civilistov.
Výbuch počas posudzovania a rýchla izolácia
Mimoriadna udalosť sa odohrala priamo v jednom z najdôležitejších prístavov Čierneho mora. Absencia obetí na životoch je predovšetkým dôsledkom včasnej reakcie a preventívnych bezpečnostných opatrení rumunských úradov.
Priebeh incidentu a aktuálna situácia na mieste:
- Dron bol nájdený na mori v prístave neďaleko sídla Rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori (ARSVOM).
- K samotnej explózii zariadenia došlo približne o 10.30 h miestneho času.
- Výbuch nastal presne v čase, keď príslušné úrady nájdený objekt obhliadali a posudzovali.
- Oblasť bola v tom čase už preventívne izolovaná a plne zabezpečená.
- Na mieste incidentu momentálne zasahujú rumunskí záchranári aj hasiči.
Vojenská technika a séria pohraničných incidentov
Rumunské ministerstvo obrany po prvotnej analýze zverejnilo kľúčové zistenia, ktoré vylučujú domácu stopu. Celý bezpečnostný incident už aktívne vyšetruje prokuratúra.
- Ministerstvo oficiálne potvrdilo, že vybuchnutý námorný dron nepatril rumunskej armáde.
- Podľa expertízy ide o špecifický typ zariadenia, ktoré sa reálne používa v prebiehajúcej vojne na Ukrajine.
„K incidentu došlo týždeň po tom, čo obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron.“
Tento predchádzajúci incident, ktorý sa odohral koncom mája 2026, si vyžiadal zranenia 14-ročného chlapca a 53-ročnej ženy, čo podčiarkuje narastajúce nebezpečenstvo v pohraničných územiach štátu.
Piatková explózia námorného drona v Konstanci z 5. júna 2026 opätovne dokazuje, že vojenské riziká spojené s konfliktom na Ukrajine sa nevyhýbajú ani územiu členských štátov NATO. Včasná izolácia oblasti rumunskými úradmi tentoraz síce zabránila stratám na životoch, no skutočnosť, že ide už o druhý vážny incident v priebehu jediného týždňa, jasne signalizuje stúpajúcu hrozbu v čiernomorskom regióne. Tieto opakujúce sa nálezy a dopady vojenskej techniky vystavujú Bukurešť neustálemu tlaku a potvrdzujú nevyhnutnosť zosilnenej kontroly a ochrany východného krídla Aliancie.