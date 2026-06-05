Americké ministerstvo obrany pravdepodobne zruší plánovanú dodávku rakiet dlhého doletu Tomahawk do Nemecka. Za týmto rozhodnutím stoja obavy z možnej eskalácie zo strany Ruska a kritický nedostatok munície po vypuknutí vojny s Iránom koncom februára 2026. Tento krok je súčasťou širšej transformácie pôsobenia Spojených štátov v rámci NATO pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, ktorý od európskych spojencov vyžaduje prevzatie zodpovednosti za vlastnú obranu.
Dôvody zrušenia a strach z ruskej reakcie
Plánované nasadenie riadených striel do Nemecka bolo dohodnuté ešte počas predchádzajúcej americkej administratívy pod vedením Joea Bidena. Pôvodne sa tento krok prezentoval ako priama reakcia na rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten nechal rozmiestniť jadrové rakety Iskander v Kaliningradskej oblasti, čím by sa Berlín dostal priamo na ich dostrel.
Zmena kurzu súčasnej administratívy prináša nemeckej vláde komplikácie:
- Americkí predstavitelia sa v súčasnosti obávajú, že ak by USA Nemecku rakety Tomahawk skutočne dodali, Moskva by podnikla odvetné kroky.
- V prípade nedodania týchto zbraní by však Berlín zostal bez kľúčových obranných prostriedkov.
- Podľa vyjadrení nemeckých predstaviteľov Nemecko tieto systémy na svoju ochranu zúfalo potrebuje.
Vojna s Iránom a kritický nedostatok munície
Okrem strachu z ruskej reakcie je zásadným problémom aj samotný stav amerických vojenských zásob. Spojené štáty totiž spotrebovali tisíce rakiet Tomahawk a Patriot už v prvých týždňoch vojny s Iránom, ktorá sa začala koncom februára 2026.
Americký minister obrany Pete Hegseth ešte v máji 2026 na vypočutí v Kongrese otvorene priznal, že nahradenie munície použitej v tomto konflikte potrvá mesiace a roky. Aj preto súčasný nemecký kancelár Friedrich Merz už nedávno predpovedal, že Spojené štáty zrejme neumiestnia Tomahawky v Nemecku práve vzhľadom na ich obmedzenú dostupnosť a celosvetový dopyt po nich.
Trumpov tlak na Európu a sťahovanie síl NATO
Očakávané zrušenie dodávky rakiet, ktoré disponujú doletom viac než 1600 kilometrov, je pevnou súčasťou širšej prebiehajúcej zmeny pôsobenia USA v rámci Severoatlantickej aliancie. Americký prezident Donald Trump dlhodobo a intenzívne nalieha na spojencov v Európe, aby prevzali zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a v konvenčnej obrane sa prestali spoliehať len na kapacity Spojených štátov.
Spojené štáty začali tieto požiadavky postupne pretavovať do reálnych krokov:
- Washington už v máji 2026 oficiálne oznámil plán stiahnuť 5000 amerických vojakov z Nemecka.
- Tento týždeň začiatkom júna 2026 USA na štvrťročnom zasadnutí vojenských predstaviteľov predstavili ďalšie zmeny týkajúce sa svojej úlohy v NATO.
- Medzi tieto zmeny patrí zníženie počtu amerických stíhacích lietadiel, dronov a námorných jednotiek v európskom regióne.
„Európa môže zintenzívniť svoje úsilie už teraz a v blízkej budúcnosti,“
vyhlásil na spomínanom zasadnutí americký generál Alexus Grynkewich, ktorý pôsobí ako najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe. Na záver dodal, že USA teraz cielene presmerujú svoje sily a techniku do iných oblastí vo svete.
Zvažované zrušenie dodávky rakiet Tomahawk do Nemecka predstavuje strategický obrat v európskej bezpečnostnej architektúre. Ukazuje sa, že americké vojenské kapacity sú po otvorení iránskeho frontu vo februári 2026 značne napnuté, čo administratívu Donalda Trumpa prirodzene núti prehodnocovať svoje záväzky na starom kontinente. Nemecko, ktoré čelí priamej hrozbe ruských rakiet Iskander z Kaliningradu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou zostane bez sľubovaného odstrašujúceho štítu z Bidenovej éry. Postupné sťahovanie amerických vojakov a znižovanie techniky v kombinácii so strachom z ruskej eskalácie jasne signalizujú, že Európa už nemôže svoju konvenčnú obranu alibisticky opierať o Washington a bude si musieť urýchlene vybudovať vlastné sebestačné kapacity.