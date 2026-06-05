Na ceste II/573 medzi Vlčanmi a Šaľou došlo v piatok 5. júna 2026 k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 21-ročného muža. Po zrážke osobného auta s nákladným vozidlom museli záchranné zložky úsek kompletne uzavrieť. Premávku na mieste aktuálne usmerňuje polícia, ktorá zároveň vyšetruje presné príčiny a okolnosti tejto nešťastnej udalosti.

Čelný náraz do protismeru

O nešťastí oficiálne informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Podľa prvotných zistení dopravných policajtov bol priebeh nehody nasledovný:

  • Mladý 21-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Citroën Berlingo.
  • Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s automobilom pravdepodobne do protismeru.
  • V protismernej časti vozovky došlo k silnej zrážke s nákladným motorovým vozidlom značky Mercedes.
  • Mladý vodič Citroënu utrpel pri náraze vážne zranenia, ktoré boli bohužiaľ nezlučiteľné so životom.

Negatívny alkohol a dopravné obmedzenia

Po príchode záchranných zložiek a polície bol vodič nákladného auta podrobený štandardným úkonom:

  • Vodič kamiónu Mercedes sa podrobil dychovej skúške na prítomnosť alkoholu.
  • Výsledok dychovej skúšky bol u tohto vodiča negatívny.
  • Zasiahnutý úsek cesty II/573 musel byť pre dokumentovanie nehody momentálne úplne uzatvorený.
  • Premávku v okolí usmerňujú prítomní príslušníci Policajného zboru, ktorí vykonávajú odklon dopravy po alternatívnych trasách.

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragédie sú v súčasnosti predmetom prebiehajúceho vyšetrovania polície.

Tragická nehoda z piatka 5. júna 2026 opäť pripomína, aké fatálne následky môže mať chvíľková nepozornosť alebo prejdenie do protismeru. Vyhasnutie života len 21-ročného vodiča Citroënu podčiarkuje ničivú silu stretu osobného vozidla s rozmerným nákladným autom. Negatívny výsledok dychovej skúšky u vodiča Mercedesu nateraz vylučuje alkohol na jednej zo strán, no kľúčovou úlohou nitrianskej dopravnej polície bude detailne zistiť, prečo mladý muž stratil kontrolu nad vozidlom. Vodiči prechádzajúci medzi Vlčanmi a Šaľou musia kvôli úplnej uzávere počítať so zdržaním a striktne rešpektovať pokyny policajných hliadok na obchádzkových trasách.