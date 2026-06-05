Na ceste II/573 medzi Vlčanmi a Šaľou došlo v piatok 5. júna 2026 k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 21-ročného muža. Po zrážke osobného auta s nákladným vozidlom museli záchranné zložky úsek kompletne uzavrieť. Premávku na mieste aktuálne usmerňuje polícia, ktorá zároveň vyšetruje presné príčiny a okolnosti tejto nešťastnej udalosti.
Čelný náraz do protismeru
O nešťastí oficiálne informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Podľa prvotných zistení dopravných policajtov bol priebeh nehody nasledovný:
- Mladý 21-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Citroën Berlingo.
- Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s automobilom pravdepodobne do protismeru.
- V protismernej časti vozovky došlo k silnej zrážke s nákladným motorovým vozidlom značky Mercedes.
- Mladý vodič Citroënu utrpel pri náraze vážne zranenia, ktoré boli bohužiaľ nezlučiteľné so životom.
Negatívny alkohol a dopravné obmedzenia
Po príchode záchranných zložiek a polície bol vodič nákladného auta podrobený štandardným úkonom:
- Vodič kamiónu Mercedes sa podrobil dychovej skúške na prítomnosť alkoholu.
- Výsledok dychovej skúšky bol u tohto vodiča negatívny.
- Zasiahnutý úsek cesty II/573 musel byť pre dokumentovanie nehody momentálne úplne uzatvorený.
- Premávku v okolí usmerňujú prítomní príslušníci Policajného zboru, ktorí vykonávajú odklon dopravy po alternatívnych trasách.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragédie sú v súčasnosti predmetom prebiehajúceho vyšetrovania polície.
Tragická nehoda z piatka 5. júna 2026 opäť pripomína, aké fatálne následky môže mať chvíľková nepozornosť alebo prejdenie do protismeru. Vyhasnutie života len 21-ročného vodiča Citroënu podčiarkuje ničivú silu stretu osobného vozidla s rozmerným nákladným autom. Negatívny výsledok dychovej skúšky u vodiča Mercedesu nateraz vylučuje alkohol na jednej zo strán, no kľúčovou úlohou nitrianskej dopravnej polície bude detailne zistiť, prečo mladý muž stratil kontrolu nad vozidlom. Vodiči prechádzajúci medzi Vlčanmi a Šaľou musia kvôli úplnej uzávere počítať so zdržaním a striktne rešpektovať pokyny policajných hliadok na obchádzkových trasách.