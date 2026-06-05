V piatok 5. júna 2026 ráno došlo v priemyselnom areáli v Myjave k úniku nebezpečnej látky. Na mieste mimoriadnej udalosti okamžite zasiahli príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Mesto Myjava v tejto súvislosti vydalo dôležité preventívne odporúčanie pre obyvateľov blízkej mestskej časti Kolónia, ktorých žiada, aby až do odvolania nevetrali svoje príbytky.
Zásah hasičov a preventívne opatrenia
Incident sa odohral v ranných hodinách v jednej z priemyselných prevádzok na území mesta. Samospráva o vzniknutej situácii bezodkladne informovala verejnosť prostredníctvom sociálnej siete.
Na základe vývoja situácie na mieste zásahu boli prijaté nasledujúce opatrenia:
- Veliteľ hasičského zásahu oficiálne požiadal o obmedzenie vetrania v dotknutej oblasti.
- Obyvatelia mestskej časti Kolónia by v piatok ráno nemali vôbec otvárať okná.
- Celé nariadenie má nateraz čisto preventívny charakter.
- Hlavným cieľom tohto obmedzenia je maximálna ochrana zdravia obyvateľov mesta.
„V súvislosti s touto skutočnosťou vám tlmočíme žiadosť veliteľa zásahu, aby obyvatelia časti Kolónia dnes ráno neotvárali okná a nevetrali,“
ozrejmilo mesto Myjava vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Ranný únik nebezpečnej látky v myjavskom priemyselnom areáli z 5. júna 2026 si vyžiadal okamžitú mobilizáciu záchranných zložiek. Hoci mesto deklaruje, že výzva na zatvorenie okien v časti Kolónia má preventívny charakter, situáciu netreba podceňovať, kým hasiči látku plne nezaistia. Rýchla reakcia samosprávy na sociálnych sieťach pomáha minimalizovať potenciálne zdravotné riziká pre obyvateľov. Kľúčovým pre bezpečnosť v regióne teraz bude, aby občania rešpektovali pokyny veliteľa zásahu a vyčkali na oficiálne potvrdenie o likvidácii úniku.