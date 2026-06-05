Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho vo Washingtone nariadilo vo štvrtok 4. júna 2026 svojmu personálu odstrániť zo svojho názvu meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Toto nariadenie prichádza v súlade s rozhodnutím federálneho súdu. Sudca Christopher Cooper konštatoval, že Trumpovo meno bolo do názvu významného kultúrneho a umeleckého centra pridané v rozpore so zákonom.
Prvé kroky a interné nariadenia
Zamestnanci centra dostali pokyn, ktorý predstavuje prvý náznak zvrátenia zmeny názvu, ktorú v decembri 2025 vykonal Donald Trump.
„Musíte bezodkladne zmeniť e-mailové podpisy, hlavičkový papier a ostatné dokumenty tak, aby v nich figuroval názov ‚Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho‘ alebo ‚Kennedyho centrum‘.“
Ďalšie úpravy a odstraňovanie zmienok o prezidentovi budú prebiehať vo viacerých fázach:
- Úpravy týkajúce sa napríklad značenia, brožúr a webových stránok majú byť dokončené do 12. júna 2026.
- Zatiaľ nie je jasné, kedy má byť meno republikánskeho prezidenta fyzicky odstránené priamo z fasády kultovej mramorovej budovy.
Súdny verdikt a Trumpova ofenzíva
Federálny sudca koncom mája 2026 rozhodol, že centrum nemožno premenovať bez schválenia Kongresom. Za krok premenovania zažalovala Trumpa koncom minulého roka demokratická kongresmanka a členka správnej rady Kennedyho centra Joyce Beattyová.
Sudca vo svojom rozhodnutí stanovil administratíve prezidenta viaceré podmienky a zákazy:
- Vláda musí do 14 dní odstrániť všetky fyzické nápisy s Trumpovým menom.
- Zo všetkých oficiálnych materiálov musí vypustiť akékoľvek zmienky o názve „Trumpovo a Kennedyho centrum“.
- Súd zakázal vláde uzavrieť inštitúciu z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie.
- Inštitúcia je totiž oficiálnym sídlom Národného symfonického orchestra aj Washingtonskej národnej opery.
Šéf Bieleho domu v reakcii na verdikt uviedol, že vráti kontrolu nad Kennedyho centrom Kongresu USA. Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump inštitúciu zväčša ignoroval, avšak po návrate do Bieleho domu prejavil ambíciu zmeniť ju. Dal odvolať správnu radu, do ktorej dosadil svojich ľudí, a tí ho potom zvolili za predsedu rady. Všetky tieto zmeny sú súčasťou prezidentovej misie bojovať proti takzvanej woke kultúre vo federálnych kultúrnych inštitúciách.
Nariadenie zo štvrtka 4. júna 2026 jasne ukazuje, že Kennedyho centrum promptne reaguje na rozhodnutie federálneho súdu a začína proces odstraňovania mena Donalda Trumpa. Kým e-mailové podpisy a hlavičkové papiere sa menia okamžite, do 12. júna musia zmiznúť aj logá z brožúr a webu. Súdny verdikt, ktorý zakázal svojvoľné premenovanie bez súhlasu Kongresu, je zásadnou prekážkou v Trumpovej deklarovanej snahe bojovať proti woke kultúre a ovládať federálne kultúrne inštitúcie.