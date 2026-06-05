Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok 4. júna 2026 rázne odmietol tvrdenia západných štátov, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať vojenskú hrozbu pre členské krajiny NATO. Tieto obvinenia označil nielen za nezmysel, ale priamo za zámernú provokáciu zameranú na neustále zvyšovanie výdavkov na obranu. Západ však prijíma jeho uistenia s hlbokou skepsou, keďže podobne Kremeľ popieral aj prípravy na inváziu na Ukrajinu.
Provokácia a zvyšovanie obranných rozpočtov
Šéf Kremľa predniesol svoje vyhlásenia počas stretnutia so zástupcami hlavných medzinárodných tlačových agentúr. Toto dôležité mediálne vystúpenie sa uskutočnilo popri programe Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF).
Vladimir Putin priamo obvinil vlády západných krajín z úmyselného vytvárania hrozby, ktorá podľa jeho vlastných slov v skutočnosti vôbec neexistuje. Celú situáciu analyzoval z ekonomického a politického hľadiska:
- Hlavným cieľom tejto rétoriky je donútiť obyvateľov západných krajín, aby vynakladali viac peňazí na obranu.
- Vyzdvihol svoje prekvapenie nad tým, že niektorí ľudia v Európe podobným varovaniam pred ruským útokom vôbec veria.
- Situáciu zhodnotil s tým, že by to bolo smiešne, keby to nebolo také smutné.
„Podľa môjho názoru to však nie je len nezmysel – je to zámerná provokácia. Každý, kto si myslí, že Rusko by mohlo zaútočiť na územie NATO, by sa mal sám seba spýtať: Načo?“
Západná skepsa a paralela s Ukrajinou
Napriek aktuálnym uisteniam ruského lídra, že Moskva nemá v pláne zaútočiť na územie členských krajín Aliancie, západné štáty vnímajú tieto vyhlásenia značne skepticky. Dôvodom je predovšetkým strata dôveryhodnosti a predchádzajúce konanie Ruskej federácie.
- Západ pripomína udalosti z februára 2022, keď Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.
- Pred samotným vypuknutím vojny Kremeľ takisto dlhodobo a opakovane popieral, že by sa pripravoval na akýkoľvek ozbrojený konflikt.
Vyjadrenia Vladimira Putina na fóre SPIEF zo 4. júna 2026 ilustrujú klasickú ruskú komunikačnú stratégiu – prenesenie zodpovednosti za eskaláciu napätia na plecia Západu. Tým, že prezident rámcuje obavy z ruského útoku ako umelú provokáciu na zvyšovanie zbrojenia, sa snaží oslabiť ochotu európskej verejnosti financovať vlastnú obranu. Úplná strata kredibility Kremľa po udalostiach z februára 2022 však spôsobuje, že tieto uistenia už nemajú v Európe reálnu váhu. Pripomenutie klamstiev pred inváziou na Ukrajinu je jasným dôkazom, že západní spojenci dnes už vyhodnocujú ruské hrozby nie na základe vyhlásení politikov, ale na základe reálnych vojenských kapacít a činov.