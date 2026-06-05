Čínsky prezident Si Ťin-pching odcestuje v pondelok 8. júna 2026 na oficiálnu štátnu návštevu Severnej Kórey. Cestu, ktorá potrvá do utorka 9. júna, potvrdili v piatok čínske aj severokórejské štátne médiá. Pôjde o mimoriadne dôležité stretnutie s vodcom Kim Čong-unom, keďže Peking zostáva pre izolovaný Pchjongjang najdôležitejším spojencom a posledná návšteva čínskeho prezidenta v KĽDR sa uskutočnila ešte v roku 2019.
Potvrdenie cesty a pozvanie od Kim Čong-una
O plánovanej ceste čínskeho prezidenta informovali v piatok 5. júna 2026 oficiálne čínske štátne médiá. Návšteva sa uskutoční priamo na pozvanie severokórejského vodcu Kim Čong-una.
„Na pozvanie Kim Čong-una... absolvuje Si Ťin-pching, generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny a prezident Čínskej ľudovej republiky, v dňoch 8. až 9. júna štátnu návštevu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.“
Túto informáciu vo svojom vysielaní potvrdila čínska štátna televízia CCTV. Pripravovanú cestu vzápätí potvrdila aj severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA, no zatiaľ neposkytla žiadne ďalšie bližšie podrobnosti o programe či samotnom obsahu rokovaní.
Kľúčová podpora v čase medzinárodnej izolácie
Štátna návšteva má z geopolitického hľadiska obrovský význam. Pozícia Pekingu voči severokórejskému režimu sa vyznačuje nasledovnými špecifikami:
- Peking dlhodobo predstavuje absolútne kľúčový zdroj diplomatickej a politickej podpory pre KĽDR.
- Severná Kórea patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a čelí prísnym medzinárodným sankciám.
- Napriek úzkym a strategickým vzťahom medzi oboma krajinami sú osobné návštevy čínskych prezidentov v Severnej Kórei skôr zriedkavé.
- Súčasný čínsky prezident Si Ťin-pching naposledy navštívil Pchjongjang pred siedmimi rokmi, v roku 2019.
Oficiálna návšteva Si Ťin-pchinga v dňoch 8. a 9. júna 2026 predstavuje zásadný moment pre medzinárodnú diplomaciu v ázijskom regióne. V kontexte prísnych medzinárodných sankcií a prehlbujúcej sa izolácie slúži prítomnosť najvyššieho čínskeho lídra v Pchjongjangu ako jasný signál politickej garancie a podpory. Fakt, že k stretnutiu na najvyššej úrovni dochádza po dlhých siedmich rokoch od predchádzajúcej návštevy, ukazuje snahu Pekingu a Pchjongjangu demonštrovať svetu stabilitu a pevnosť svojho spojenectva práve v čase narastajúceho globálneho napätia a tlaku zo strany Západu.