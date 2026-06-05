Ruský Kremeľ vo štvrtok 4. júna 2026 zareagoval na otvorený list ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v ktorom žiadal o priame stretnutie a úplné prímerie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že ukrajinský líder je kedykoľvek vítaný priamo v Moskve. Týmto vyjadrením Moskva ignoruje Zelenského požiadavku na neutrálnu pôdu, keďže ukrajinský prezident už predtým rokovania v ruskej alebo ukrajinskej metropole odmietol ako nezmyselné.
Reakcia Kremľa a pozvánka do Moskvy
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok 4. júna 2026 oficiálne reagoval na otvorený list, ktorý zverejnil ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský prezident v ňom navrhoval ukončenie prebiehajúcej vojny, úplné prímerie a osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Zelenskyj môže prísť do Moskvy kedykoľvek.“
Tieto slová hovorcu Peskova tlmočili ruské štátne médiá. Zástupca Kremľa zároveň pridal dôležitý detail, že Zelenského otvorený list ruskému prezidentovi Putinovi zatiaľ vôbec nepredložili.
Zelenského podmienky a neutrálna pôda
Zelenskyj vo svojom liste jasne zdôraznil, že nedáva žiadny zmysel, aby sa prípadné mierové rokovania uskutočnili priamo v Kyjeve alebo Moskve, ako to dlhodobo navrhuje Kremeľ. Namiesto toho ako potenciálne dejisko stretnutia navrhol viaceré neutrálne alternatívy:
- Švajčiarsko.
- Turecko.
- Krajiny arabského sveta.
Prezident Ukrajiny okrem miesta konania definoval aj ďalšie nevyhnutné podmienky pre začatie diplomatického dialógu:
- Počas celého trvania rokovaní je podľa neho nutné uzavrieť a prísne dodržiavať úplné prímerie.
- Navrhol kompletnú výmenu všetkých vojnových zajatcov oboch strán.
- Súčasťou dohody musí byť prijatie bezpečnostných opatrení na návrat civilistov a detí, ktoré boli unesené počas vojny.
Vyjadrenia Dmitrija Peskova zo 4. júna 2026 jasne demonštrujú neochotu Kremľa rešpektovať ukrajinské návrhy na vyjednávanie v neutrálnom prostredí. Skutočnosť, že Moskva pozýva Zelenského priamo do Ruska aj napriek jeho explicitnému odmietnutiu takéhoto formátu, naznačuje, že Rusko momentálne nemá záujem o rovnocenný diplomatický dialóg. Informácia o tom, že Putinovi list ešte ani nebol predložený, navyše znižuje váhu celej ukrajinskej iniciatívy v očiach ruskej exekutívy. Mierové rozhovory s podmienkami, akými sú úplné prímerie či výmena unesených detí, tak naďalej narážajú na asymetrický a odmietavý prístup Moskvy.