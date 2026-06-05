Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok 4. júna 2026 adresoval ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzýva na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Kyjev v rámci rokovaní navrhuje úplné prímerie, výmenu vojnových zajatcov a návrat unesených detí. Zelenskyj zároveň rázne odmieta, aby sa o osude Ukrajiny rozhodovalo na základe vlaňajších dohôd medzi Putinom a Donaldom Trumpom v americkom Anchorage. Šéfa Kremľa otvorene varuje, že ak vojnu neukončí, bude čoskoro musieť bojovať o svoju vlastnú politickú existenciu.
Výzva na priamy dialóg a podmienky pre mier
Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj vo svojom rozsiahlom liste navrhuje ukončiť vojnu prostredníctvom priameho dialógu. Zastáva názor, že rokovanie v Moskve alebo v Kyjeve nedáva v súčasnej napätej situácii žiadny zmysel. Namiesto toho na usporiadanie summitu menoval tradičné neutrálne štáty, ako sú Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta.
Kľúčové návrhy a požiadavky ukrajinskej strany počas prípadných rokovaní zahŕňajú:
- Uzavretie a prísne dodržiavanie úplného prímeria.
- Kompletnú výmenu všetkých vojnových zajatcov.
- Prijatie okamžitých opatrení na návrat ukrajinských civilistov a detí unesených počas vojny.
„Rozhodnutie je teraz na vás. Ukrajina navrhuje ukončiť túto vojnu prostredníctvom priameho dialógu medzi nami a vami. Navrhujem preto stretnutie,“ napísal Zelenskyj Putinovi s tým, že úplné prímerie je bežný postup a Spojené štáty majú kapacity na jeho monitorovanie.
Katastrofálna bilancia pre Rusko a kritika vládnutia
Zelenskyj v otvorenom liste tvrdo zhodnotil 26-ročné pôsobenie Vladimira Putina pri moci, ktoré podľa neho úplne zmenilo charakter vzťahov medzi oboma krajinami. Z diskusií o obchode a civilných záležitostiach sa národy dostali do bodu, kde sa hovorí takmer výlučne o útokoch a stratách. Ruskému prezidentovi vyčíta, že polovicu svojho pôsobenia vo funkcii strávil vedením vojny proti Ukrajine.
Zároveň pripomenul, že dopady Putinových rozhodnutí už tvrdo pociťujú aj bežní Rusi. Konkrétne poukázal na nasledujúce fakty:
- Nedostatok paliva spôsobený úspešnými útokmi na ruské rafinérie.
- Útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území.
- Príprava druhej vlny mobilizácie zo strany Kremľa.
- Závislosť Moskvy na Číne a globálna podpora Kyjeva.
- Obrovské straty na bojisku – len v máji 2026 stratilo Rusko podľa Zelenského viac ako 30 000 vojakov, pričom pomer mŕtvych k raneným je 63 ku 37.
Odkaz do Anchorage a zapojenie Európy
Ukrajinský prezident jednoznačne odmietol vyjednávací formát o nás bez nás. V liste narážal na stretnutie z roku 2025 v americkom Anchorage, kde mali padnúť dohody medzi Vladimirom Putinom a vtedajším americkým lídrom Donaldom Trumpom.
„Dozvedeli sme sa, že vám na Aljaške sľúbili vyriešenie určitých otázok týkajúcich sa Ukrajiny a Európy. Ale sami vidíte, že o ukrajinských a európskych otázkach sa nerozhoduje v Anchorage.“
Keďže vojna prebieha priamo na európskom kontinente, Zelenskyj považuje za logické a nevyhnutné, aby do budúcich mierových rokovaní boli zapojení európski predstavitelia spolu so Spojenými štátmi, čo by mohlo pomôcť vytvoriť úplne novú bezpečnostnú architektúru. Na záver listu adresoval Putinovi mrazivé varovanie založené na ruskej histórii:
„Ak sami nedospejete k záveru, že je čas ukončiť túto vojnu, Ukrajina bude naďalej bojovať o svoju existenciu... Ale aj vy budete musieť bojovať oveľa tvrdšie o svoju vlastnú existenciu – nie o existenciu Ruska, ale o svoju vlastnú. Je to fakt ruskej histórie, ktorý dobre poznáte: keď Rusko zoslabne, prichádzajú zmeny.“
Otvorený list Volodymyra Zelenského zo 4. júna 2026 predstavuje zásadný diplomatický a psychologický tlak na Kremeľ. Prichádza v momente, keď sa Ukrajina snaží prevziať iniciatívu do vlastných rúk a formálne definovať rámec možného mieru, pričom striktne odmieta akékoľvek zákulisné dohody z Anchorage medzi USA a Ruskom. Zelenského návrh na úplné prímerie a priamy dialóg za prítomnosti európskych lídrov má za cieľ medzinárodne izolovať Putinove snahy o bilaterálne rozdelenie sfér vplyvu s Donaldom Trumpom. Záverečné varovanie pred vnútroruským mocenským prevratom, podporené štatistikami o obrovských stratách a závislosti od Číny, je cielenou snahou o oslabenie Putinovej domácej autority.