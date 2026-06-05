Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok 4. júna 2026 vyhlásil, že Moskva je pripravená ukončiť vojnu na Ukrajine diplomatickou cestou na základe kompromisov dohodnutých s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Počas ekonomického fóra SPIEF však zdôraznil, že ak to bude potrebné, Rusko dokáže Kyjev kedykoľvek poraziť aj na bojisku. Základnou podmienkou Kremľa pre mier zostáva úplné odovzdanie východného regiónu Donbas, pričom Putin rázne odmietol akúkoľvek možnosť, že by mierové rokovania mohla sprostredkovať Európska únia.
Kompromisy z Anchorage a podmienky pre Kyjev
Šéf Kremľa Vladimir Putin počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) jasne zadefinoval, že vojna sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina definitívne vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko v súčasnosti ešte úplne nekontroluje.
Ruský prezident pripojil aj konkrétne zhodnotenie aktuálnej vojenskej a teritoriálnej situácie:
- Ofenzíva ruskej armády podľa neho pokračuje každý jeden deň.
- Ruská federácia má v súčasnosti stopercentnú a plnú kontrolu nad územím samozvanej Luhanskej ľudovej republiky.
- Moskva zároveň získala pod svoju správu viac ako 85 percent územia Doneckej ľudovej republiky.
„Sme pripravení a ochotní uzavrieť dohodu s Ukrajinou prostredníctvom mierových prostriedkov. Špecificky na základe toho, o čom sme rokovali na stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom v Anchorage. Rusko prijíma kompromisy, o ktorých sme diskutovali v Anchorage. Ukrajina musí takisto prijať tieto kompromisy. Potom sa konflikt môže rýchlo a prirodzene uzavrieť.“
Odmietnutie EÚ a spoliehanie sa na armádu
Ruský líder zároveň kategoricky odmietol myšlienku, že by ako sprostredkovatelia akýchkoľvek budúcich mierových rokovaní mohli pôsobiť členské štáty Európskej únie, keďže ich v kontexte konfliktu nepovažuje za neutrálne. Zdôraznil, že potenciálnym sprostredkovateľom musia vždy dôverovať obe zúčastnené strany.
„Ako by Rusko mohlo dôverovať ľuďom, ktorí celé roky opakujú, že je potrebné spôsobiť strategickú prehru Ruska.“
Uviedol na margo európskych politikov ruský prezident. Putin takisto vyhlásil, že vlastenectvo a vôľa ruského ľudu zaistia stopercentné naplnenie všetkých cieľov, ktoré si Moskva na Ukrajine stanovila. „Ruské jednotky postupujú po celej línii kontaktu,“ dodal na záver.
Vyhlásenia Vladimira Putina zo 4. júna 2026 jasne potvrdzujú aktuálnu vyjednávaciu stratégiu Kremľa. Priznaním dohôd z amerického Anchorage Moskva demonštruje snahu obísť Európsku úniu a riešiť geopolitické usporiadanie Ukrajiny exkluzívne v priamej línii s administratívou Donalda Trumpa. S tým korešponduje aj úplné vylúčenie európskeho sprostredkovania z dôvodu straty neutrality. Teritoriálne podmienky, spočívajúce v asimilácii celého Donbasu, však ukazujú, že Rusko napriek rétorike o kompromisoch nepoľavuje zo svojich primárnych vojnových cieľov a je pripravené na ich dosiahnutie využiť pokračujúci tlak po celej frontovej línii.